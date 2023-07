In der Nacht auf Donnerstag ist in der Scherzachstraße in Weingarten in einem Mehrfamilie ein Feuer ausgebrochen.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstand wohl bei einem Brand, der gegen 01.30 Uhr entdeckt wurde. Das Feuer brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Der Brand breitete sich schnell aus. So bestand die Gefahr bestand, dass das Feuer auf den Dachstuhl und andere Räume des Gebäudes übergreift.

13 Bewohner gelangten ins Freie, verletzt wurde niemand. Dem beherzten Eingreifen der Feuerwehren aus Weingarten und Ravensburg, die mit 75 Einsatzkräften vor Ort waren, ist es zu verdanken, dass das Gebäude nicht ausbrannte, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Stadt kümmert sich um betroffene Bewohner

„Es wurde sofort ein Angriffstrupp zur Brandbekämpfung in das betroffene Zimmer entsandt. Zusätzlich wurden von außen zwei Rohre zur Riegelstellung eingesetzt“, so Florian Bodenmüller vom Presseteam der Feuerwehr Weingarten. Zur Bekämpfung des Feuers sei die sogenannte Fensterimpuls-Taktik angewendet worden. Diese sorge dafür, dass das Feuer nicht auf das Dach übergreift und der Trupp innerhalb des Hauses bessere Bedingungen hat, um den Brand zu bekämpfen. Über die Drehleiter sei das Dach geöffnet worden, um nach weiteren Brandnestern zu suchen.

Dennoch brannte die betroffene Wohnung total aus, am restlichen Gebäude entstand erheblicher Schaden unter anderem durch Verrußung.

Um eine weitere Unterbringung der Bewohner, die nicht mehr ins Haus zurückkonnten, kümmerte sich die Stadt Weingarten.

Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt. Neben der Feuerwehr waren noch 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.