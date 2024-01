Wikinger-Kinderball am 28. Januar in Weingarten

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Narrenverein Wikinger zur Fasnet einen Kinderball in Weingarten. Am Sonntag, 28. Januar, sind Familien in das KBZO-Laurentius-Speisehaus, Stefan-Rahl-Straße 10, in Weingarten, eingeladen. Bei der Veranstaltung gilt Kostümpflicht für alle Besucher. Einlass ist ab 14 Uhr, das Programm beginnt um 14.30 Uhr. Die Eintrittspreise für Kinder betragen zwei Euro und für Erwachsene drei Euro. Der Kinderball mit dem Motto „Robin Hood“ wird musikalisch von DJ Jürgen L. untermalt. Bei der Veranstaltung werden zudem Bilder und Videos für die Öffentlichkeitsarbeit des Narrenverein Wikinger angefertigt. Weitere Hinweise zum Datenschutz sind in den Räumlichkeiten der Veranstaltung ausgehängt. Dies teilt der Narrenverein Wikinger mit.