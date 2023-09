Wie Weingartener Promis ihre Schulzeit erlebten

Die Schule beginnt wieder, für viele Kinder startet sie das erste Mal. Die Talschule in Weingarten hat 99 Anmeldungen, in der Schule am Martinsberg werden 59 Schüler beginnen, in der Schussentalschule drei und im KBZO Weingarten 18. Für viele bekannte Weingartener ist der erste Schultag eine Weile her. Dennoch haben sie versucht, sich auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zu erinnern.

Clemens Moll

Für Clemens Moll, Oberbürgermeister von Weingarten, ging es in 1987 in Bad Saulgau das erste Mal zur Schule. „Ich war sehr aufgeregt und erinnere mich noch an die Einschulungsfeier im Schulhof meiner Grundschule. Auch die Schultüte — und vor allem der süße Inhalt — spielte an meinem ersten Schultag eine große Rolle“, so Moll.

Clemens Moll erinnert sich noch gern an die Süßigkeiten in seiner Schultüte. (Foto: Clemens Moll )

Seine Schulzeit sei überhaupt schön gewesen, er habe noch viele tolle Erinnerungen an diese Zeit. Besonders die Ausflüge, Klassenfahrten und die lustigen Erlebnisse zusammen mit seinen Schulfreunden seien ihm im Gedächtnis geblieben. Was er vermisst? „Die Ferien“, sagt er und zwinkert.

Susanne Frankenhauser

1972 wurde Susanne Frankenhauser eingeschult. Wegen eines Umzugs in eine andere Stadt wurde sie jedoch bald „umgeschult“. Im Detail entsinne sie sich nicht mehr, generell habe sie aber gute Erinnerungen an die Schule gehabt. Sie sagt mit Blick auf spätere Schuljahre: „Wie wahrscheinlich bei den meisten Jugendlichen auch, hat die Sturm– und Drangzeit natürlich ihre Schwierigkeiten mit sich gebracht.“ Erst im vergangenen Jahr habe sie ein Klassentreffen gehabt und sich sehr gefreut, ihre Schulkameradinnen wiederzusehen, „insgesamt wenig verändert“, so Frankenhauser.

Uwe Stürmer

Kein Musterschüler war Uwe Stürmer, der es trotzdem zum Präsidenten des Polizeipräsidiums Ravensburg gebracht hat. Seine Schulkarriere begann schon kompliziert. Eingeschult wurde er 1968 bei Rottweil, ehe seine Eltern ein Jahr später dann nach Weingarten zogen. Dort kam er in die Realschule, dann in die Promenadenschule.

An seine Zeit an der Realschule Weingarten erinnert er sich noch gut. „Ich fühlte mich dort einigermaßen wohl. Vor allem nachmittags und an den Wochenenden. Denn ich war ausgeprägt freizeitorientiert“, sagt er. Daher seien die Vormittage oft recht zäh gewesen, auch Hausaufgaben gehörten nicht zu seiner Leidenschaft.

Uwe Stürmer war, sagt er, kein Musterschüler. Irgendwann sei aber auch bei ihm „der Knoten geplatzt“. (Foto: Uwe Stürmer )

Wirkliche Schwächen habe er nicht gehabt, nur „chronische Unlust“. Immerhin: „Physik bei Rektorin Fischer war ganz okay“. Richtig angenehm im Erinnerung geblieben seien ihm unter anderem die heimlich im Werkunterrricht zubereiteten Bratäpfel im Emailleofen. Und eine Klassenfahrt nach Kufstein. Stürmer: „Statt eines Schulranzens benutzte ich einen knallroten Plastikkoffer. Er war mein Markenzeichen. War irgendwie cool, der Koffer.“ Ab der zehnten Klasse, in der Stürmer eine Belobigung bekam, sei der Knoten dann aber geplatzt und er fing mit 17 Jahren eine Ausbildung bei der Polizei an.

Stephan Debeur

Der Organist an der Gablerorgel in der Basilika, Stephan Debeur, empfand seinen ersten Schultag 1972 als großen Stress. Er war nicht im Kindergarten und kam direkt in die Schule. Er sagt: „So war allein die große Menge an Kindern für mich vollkommen neu und hatte durchaus etwas Bedrohliches“. Debeur kam in Aachen in die Domsingschule und der Alltag sei streng getaktet gewesen. Täglich sei zum Studenplan mindestens eine Stunde Musik hinzugekommen, ab Klasse 3 dann etwa zehn volle Stunden Proben und Aufführungen im Aachener Domchor.

In der Aachener Domsingschule hatte Stephan Debeur schon früh ein straffes Programm. (Foto: Stephan Debeur )

„Wir hatten kaum Zeit für zusätzliche Hobbys. So haben wir Schüler uns früh morgens und nach der Schule zum ausgiebigen Fußballspiel in der großen Halle des Elisenbrunnens am Aachener Dom getroffen. Noch heute zeugen Abdrücke verirrter Schüsse in der Rotunde des altehrwürdigen Gebäudes von unserer liebsten Freizeitbeschäftigung“, sagt der Organist.

Er erinnert sich außerdem an die abenteuerlichen Fahrten nach Hause. Bis zu sieben Schüler habe man in einen (nach heutigen Kategorien) Kleinwagen gezwängt. Debeur: „Jeder zweite Insasse musste sich wegducken, wenn der vollgestopfte Wagen am Polizeipräsidium vorbeifuhr. Beim Aussteigen musste jeder im Durcheinander seine Gliedmaßen heraussuchen, wir haben aber alle wiedergefunden.“

Adolf Mayer–Rosa

1958 wurde Adolf Mayer–Rosa, von der gleichnamigen Modehaus–Dynastie in Weingarten, zum Großschüler, wie man damals sagte. Glücklich und stolz sei er gewesen, als die Kinderschul–Vespertasche gegen einen Schulranzen getauscht wurde. Auf ihr sei ein Pferdekopf ins Leder geprägt worden. Mayer–Rosa: „Spannend waren für mich die Schulbänke mit festen Schreibtischen. Meine größte Sorge galt der Schiefertafel im Schulranzen, die ja auf keinen Fall zerbrechen durfte“.

In der hintersten Reihe steht Adolf Meyer-Rosa als Drittes von Links zwischen seinen Klassenkameraden der 1. Klasse. (Foto: Adolf Mayer-Rosa )

Die ersten Schreibübungen seien mit Griffeln gemacht worden. Er erinnert sich aber auch an die Hosenspanner in der Bubenklasse, die bei Fehlverhalten drohten — damit waren Schläge auf den Allerwertesten gemeint. Schöne Erinnerungen hatte Adolf Mayer–Rosa an Herrn Dennenmoser in der 3. Klasse, durch den er die Begeisterung für das Fach Rechnen gefunden habe. Die Schulzeit habe er insgesamt „intensiv“ erlebt und eines dieser Gefühle vermisse er noch heute besonders: „Mit Ende des letzten Schultags vor den Sommerferien die unbändige Freude, dass diese jetzt beginnen.“

Melita Paul

Melita Paul, heute Rektorin der Realschule Weingarten, wurde 1977 in der Kuppelnauschule in Ravensburg eingeschult. Sie habe sich darüber gewundert, wie viele Kinder von ihren Eltern zur Schule gebracht und abgeholt wurden, denn sie habe sich stets alleine auf den Weg machen müssen. „Ich ging sehr, sehr gerne zur Schule“, sagt Melita Paul und erinnert sich an ihre besten Freundinnen Simone und Parinda.

Ein Platz in ihrem Herzen habe außerdem ihr Klassenlehrer Herr Krumm. „Damals wusste ich noch nicht, wie groß sein Anteil an meiner persönlichen Entwicklung war. Doch rückblickend betrachtet, hat er in mir großes Interesse und hohe Motivation für das schulische Lernen und Arbeiten geweckt“, so Paul. Er habe sie auch schulisch auf den richtigen Weg gebracht, denn als Kind aus einer Migrationsfamilie habe es wenig Wissen über mögliche Schulformen gegeben. Und: Mit einem Sportlehrer aus dem Welfen–Gymnasium in Ravensburg ist Paul noch heute befreundet.

Vieles habe sich geändert. Damals habe man großes Vertrauen in die Aussagen der Lehrer gehabt. Melita Paul: „Eltern ließen sich bereitwilliger auf die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus hinsichtlich erzieherischer Fragen ein“. Allerdings müsse man sich als Lehrer das Vertrauen der Schüler erst auch erarbeiten.