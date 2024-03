Nach (viel zu) langer Zeit war es mal wieder ein Vertreter der Stadt Weingarten, der es „Schwäbische Zeitung“-Karikaturist Rainer Weishaupt für all die humorvolle Schmach in dessen Zeichnungen heimzahlen durfte. Um Oberbürgermeister Clemens Moll als Rächer der Entehrten zu sehen, kamen rund 250 Gäste zum Karikaturenabend am Donnerstag ins Foyer von Schwäbisch Media. Veranstaltet wurde er von der „Schwäbischen Zeitung“ und dem „Wirtschaftsforum Pro Ravensburg“.

Die Klopapierrolle ist fester Bestandteil in Weishaupts Karikaturen. Clemens Moll hat ihm eigens eine bemalt. (Foto: Felix Kästle )

Möglichkeit zur Retourkutsche

Jeden Samstag nimmt Weishaupt in der Zeitung Persönlichkeiten aus dem Stadtgeschehen von Ravensburg, Weingarten sowie den Umlandgemeinden aufs Korn. Klar, dass diejenigen, die häufiger Ziel seiner zeichnerischen Spitzen werden, auch die Möglichkeit zur Retourkutsche bekommen sollen.

Die Karikaturen der Woche Der Karikaturist Rainer Weishaupt spitzt jede Woche den Bleistift für die Lokalredaktion Ravensburg der „Schwäbischen Zeitung‟ und nimmt eine aktuelle Begebenheit aus der Region aufs Korn. Hier finden Sie die Sammlung seiner Karikaturen.

Da Clemens Moll das leise Gefühl hatte, die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ hätte ebenfalls mit den Ideen für die Karikaturen zu tun, teilte er auch in diese Richtung fleißig aus. Obwohl, wie er sagte, „Rache eigentlich nicht zu den Stilmitteln in der Kommunalpolitik gehört“.

Rund 250 Gäste kamen zu Schwäbisch Media, um die Rachhepläne des Weingartener OBs zu hören. (Foto: Felix Kästle )

Überhaupt werde ihm sein Wunsch, Positives in der Stadt zu bewegen, absichtlich falsch ausgelegt. Etwa wenn es um die Talschule geht, für deren Neubau er einen umstrittenen Sparplan ausklügeln musste, für den er auf einer Karikatur von einem mit Mistgabeln bewehrten Mob verfolgt wird.

Klopapierrolle als Geschenk

Für die regelmäßige Karikaturen-Kränkung, so Moll, müsse Rainer Weishaupt an diesem Abend bis zuletzt bleiben und jedem Anwesenden die Hand schütteln. Der OB schenkte ihm zum Abschluss seiner kurzen und knackigen Anklageschrift eine Klopapierrolle mit Gesicht - denn eine solche ist als Maskottchen schließlich auf jeder Karikatur zu sehen.

Der Karikaturenabend wird nach dem offiziellen Teil besonders gern zum Netzwerken unter den Gästen genutzt. (Foto: Felix Kästle )

Das allerletzte Wort hatte jedoch Weishaupt selbst, der sich zu den Anschuldigungen noch einmal äußern durfte. Das tat er mit Bildern, die er mithilfe von Künstlicher Intelligenz erschaffen hatte und Clemens Moll in einer nicht allzu fernen Zukunft beispielsweise in einem beheizten Freibad zeigte, wo er mit der Tätowierung „Breisgau“ quer über dem wohlgeformten Brustkorb Nudeln im Wasser kochte. Die Temperatur war logischerweise „mollig“.

Weingarten kauft den Mehlsack

Auch die in Bildern gefassten Themen Fasnet, Talschule, Blutritt, Hochschulstadt, Restaurants und Radschnellweg - immer in ein paar Jahren betrachtet - sorgten für viele Lacher im Publikum. „Bessere Lokale, eine florierende Wirtschaft, samstags umsonst Parken. Es kommt wie es kommen muss, Ravensburg wird zu einem Ortsteil von Weingarten“, fasste Rainer Weishaupt zusammen. Schlussendlich muss Ravensburg auch seinen Mehlsack an die Nachbarstadt verkaufen, wo er dann in Wurfweite zur Basilika aufgestellt wird. Nur eines bleibe ein unumstößliches Naturgesetz: Während in Ravensburg die Sonne scheint, regnet es in Weingarten.

Viele Besucher aus Ravensburg und Weingarten brachten sich untereinander auf den neuesten Stand. (Foto: Felix Kästle )

Weishaupt saß seine „Strafe“ übrigens ab und verließ die Veranstaltung als Letzter. Ob er tatsächlich allen Anwesenden die Hände schüttelte, ist unbekannt.