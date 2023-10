Weltenbummler hält Vortrag in der Linse

Als 1989 die Berliner Mauer fiel, nutzten Axel Brümmer und Peter Glöckner ihre neu gewonnene Freiheit, um aus der DDR zu starten, und brachen mit dem Fahrrad zu einer Weltreise auf. Über diese Reise berichtet Brümmer im Weingartener Kulturzentrum Linse am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr. Insbesondere der australische Kontinent hat es dem Weltenbummler angetan, weswegen er speziell über diese Reise am gleichen Tag schon ab 16 Uhr sprechen wird. Weitere Infos und Tickets gibt es online unter www.WunderWelten.org oder direkt in der Linse (www.kulturzentrum-linse.de).