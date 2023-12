Weingartens Trampolinturner steigen in die Oberliga auf

Die Trampolinturner des TV Weingarten haben eine erfolgreiche Saison in der Landesliga hinter sich. Mit deutlichem Vorsprung sicherte sich die erste Mannschaft des TVW Platz eins in der Landesliga des Schwäbischen Turnerbundes. Für die zweite Mannschaft endete die Saison personell geschwächt mit der Bronzemedaille.

Mit sieben weiteren Teams haben sich die beiden Weingartener Mannschaften in den vergangenen Wochen bei verschiedenen Vorkämpfen der Landesliga gemessen. Nun gab es das Finale: Team TV Weingarten I mit den Geschwistern Lara und Kilian Eberwein, Antonia Eyrich, Theresa Knisel, Leon Lang, Marie Maier, Lana Schreiner und Arne Trüper blieb in den vergangenen Vorkämpfen ohne Verluste. Sie konnten jeden Wettkampf für sich entscheiden und mussten keinen Durchgang abgeben.

Zum Schluss mehr als 20 Punkte Vorsprung

Zum Abschluss der Landesliga trat der TVW gegen die beiden Ruiter Mannschaften in Ostfildern an. Dort präsentierten sich die Weingartener laut Mitteilung erneut souverän. Schon im Pflichtdurchgang erturnten die Weingartener einen Vorsprung von mehr als zehn Punkten. Mit 155,03 Punkten lag der TVW deutlich vor Ruit II (145,89) und Ruit III (145,14). Im ersten Kürdurchgang baute Weingarten den Vorsprung kontinuierlich auf. Im finalen Durchgang präsentierten sich die TVW-Sportler um Trainerin Tanja Vidakovic erneut routiniert - und so lautete das klare Endergebnis: Weingarten I siegte mit 485,82 Punkten vor Ruit II (462,99) und Ruit III (456,43).

Souverän holten die Weingartener also den Titel nach Weingarten und steigen in die Oberliga auf. Bester Scorer des TVW war erneut Kilian Eberwein vor seiner Schwester Lara Eberwein.

Auch Weingarten II hatte in Ostfildern den letzten Wettkampf in der Landesliga. Für den TVW II ging es ebenfalls um Edelmetall. Bisher hatten die Oberschwaben nur gegen ihre Vereinskameraden des TVW I verloren. Im Pflichtdurchgang hatte Weingarten II mit Stefanie Arnegger, Johanna Eyrich, Malte Gross, Ayleen Lang, Madina Mayer und Henri Wellhäuser noch knapp die Nase vorn. Weingarten II kam auf 147,27 Punkte und lag damit vor Ruit II (147,12) und Schwäbisch Gmünd (135,42).

In den Kürdurchgängen machte es sich jedoch bemerkbar, dass der TVW II auf Ben Depping und Caroline Eyrich verzichten musste. Ruit II kam in beiden Durchgängen auf mehr Punkte und schon sich an Weingarten vorbei auf Rang zwei. Beste Scorer des TVW II waren Johanna Eyrich und Stefanie Arnegger.