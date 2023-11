Weingartens Trampolinturner führen Tabelle an

Nach dem ersten Wochenende in der Trampolin-Landesliga führt der TV Weingarten II die Tabelle an. Sieben Mannschaften haben sich für die württembergische Landesliga des Schwäbischen Turnerbundes qualifiziert. Der Meister steigt 2024 in die Oberliga auf. Der TV Weingarten hat zwei Mannschaften gemeldet.

Der TV Weingarten II mit Stefanie Arnegger, Caroline und Johanna Eyrich, Ayleen Lang, Madina Mayer, Lana Schreiner, Yvonne Wagner und Henri Wellhäuser ging in die Begegnung gegen den TB Ruit II und die TG Biberach. Im ersten Durchgang der Pflichtübungen holte Weingarten 147,9 Punkte, Ruit kam auf 145,0 Punkte und Biberach auf 143,0 Punkte.

Den ersten Kürdurchgang musste der TVW laut Mitteilung knapp an Ruit abgeben. Dies hieß für den finalen Durchgang, dass Weingarten alles auf eine Karte setzen musste. Routiniert zeigte sich das Team um Tanja Vidakovic, gewann den finalen Durchgang und holte sich den Gesamtsieg. Am Ende hatte der TVW 5,7 Punkte Vorsprung. Beide TVW-Teams haben ihre nächste Begegnung am 18. November zu Hause gegen die TSG Bad Wurzach.