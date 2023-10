Weingartens Trampoliner dominieren

In Bad Wurzach hat am vergangenen Wochenende die erste von insgesamt drei Begegnungen in der württembergischen Trampolin-Schülerliga Süd stattgefunden. Der Wettkampf wurde von den Trampolinern des TV Weingarten dominiert.

Weingarten 1 mit Caroline und Johanna Eyrich, Lara Eberwein, Lana Schreiner und Floris Stucki gewann alle drei Durchgänge mit 465,8 Punkten. Zweiter mit 430,3 Punkten wurde der TV Weingarten 2 mit Madita Herter, Ayleen Lang, Madina Mayer, Marianna Trofimova, Tabea Schlei und Henri Wellhäuser.

Stärker als die Konkurrenz

Beide TVW-Teams verwiesen die Konkurrenz aus Friedrichshafen (428,7 Punkte), Bad Wurzach 1 (427,4 Punkte) und Bad Wurzach 2 (405,1 Punkte) auf die nachfolgenden Plätze.

Somit stehen beide Weingartener Teams mit einem Bein im Finale der württembergischen Schülerliga, die Ende November in Ruit in Baden-Württemberg ausgetragen wird. Die tagesbeste Wertung erhielt die 14-jährige TVW-Turnerin Lara Eberwein.