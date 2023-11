Weingartens Trampoliner behaupten die Tabellenführung

Drei Vorkämpfe haben die Trampoliner des TV Weingarten in der Neuen Oberstadtturnhalle in Weingarten absolviert. In den Vorkämpfen der Schülerliga Süd ging es für beide Weingartener Mannschaften um den Einzug ins Finale. Anschließend gab es den Vorkampf in der Landesliga.

Das Team Weingarten I mit Lara Eberwein, Caroline und Johanna Eyrich, Ben Depping, Malte Gross, Lana Schreiner und Floris Stucki ließ in der Schülerliga keine Zweifel aufkommen. Sie gewannen mit 352,43 Punkten vor Weingarten II (322,74). Beste Turnerin war Lara Eberwein.

In der Landesliga holte der TVW I erwartungsgemäß den Sieg vor dem TVW II und der TSG Bad Wurzach. Weingarten I mit Kilian und Lara Eberwein, Theresa Knisel, Leon Lang, Marie Mayer, Lana Schreiner und Arne Trüper holte 480,25 Punkte, der TVW II kam auf 455,380 Punkte und Bad Wurzach auf 388,13 Punkte. Bester Turner war Kilian Eberwein vor seiner Schwester Lara.

Für den TVW I ging es zudem noch gegen die TG Biberach und Schwäbisch Gmünd. Kilian und Lara Eberwein, Antonia Eyrich, Leon Lang, Marie Mayer, Lana Schreiner und Arne Trüper siegten mit 481,89 Punkten und stehen vor dem TVW II an der Tabellenspitze der Landesliga.