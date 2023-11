Weingartens Radballer haben einen Heimspieltag

Der RV Weingarten hat am Samstag (18 Uhr, Argonnen-Turnhalle) den ersten Heimspieltag in der Radball-Bezirksliga. Der RV Weingarten begrüßt laut Mitteilung die Mannschaften aus Wallbach und Sulgen.

Für Weingarten sind Julian Binder als Torwart und Timo Löffelholz als Feldspieler am Start. Als Ersatzspieler steht Matti Hauck bereit. Für den RVW II treten Fritz Gann und Günther Braungart an. Die jungen Spieler der ersten Mannschaft konnten laut Ankündigung ihr spielerisches Potenzial deutlich verbessern und hoffen, dass sich der Trainingseifer zunehmend in erfolgreiche Spiele ummünzen lässt.

Die Endspielteilnahme beim eigenen Pokalturnier im Oktober zeigt, dass die Formkurve deutlich nach oben geht. Den Heimvorteil möchte Weingarten am Samstag nutzen, um sich im Kampf um den Klassenerhalt in eine gute Position zu bringen.