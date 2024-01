Die Innenstadt von Weingarten wird fast drei Tage lang komplett gesperrt - kein Auto kann in dieser Zeit hinein- oder hinausfahren. Grund dafür ist die laut Stadtverwaltung größte Veranstaltung, die es in der Geschichte Weingartens jemals gegeben hat: das Große Narrentreffen vom 19. bis 21. Januar.

Die Sperrungen gehören zum Sicherheitskonzept, an dem ein ganzes Team der Stadtverwaltung und der Plätzlerzunft Altdorf Weingarten monatelang gearbeitet habe. Sie teilen auch mit: Mögliche Wetterkapriolen führen nicht zur Absage einer der Umzüge.

Die Plätzlerzunft und die Stadt arbeiten Hand in Hand, wenn es um die Mega-Veranstaltung geht. Hier besprechen Susanne Frankenhauser (v. l.), Bettina Niederer und Sylvia Burg das Sicherheitskonzept. (Foto: Stefanie Rebhan )

27 Betonsperrungen und 32 Blumentröge

Rund 2000 Haushalte haben in der vergangenen Woche ein Schreiben in ihrem Briefkasten gefunden, indem sie darüber informiert wurden, dass sie ihre Autos am kommenden Wochenende außerhalb der Innenstadt parken müssen. Zumindest, wenn sie noch irgendwohin fahren möchten. Denn die Stadt ist von Freitag, 19. Januar, ab 16 Uhr bis Sonntag, 21. Januar, bis 20 Uhr für Fahrzeuge gesperrt.

Anders sei die Sicherheit von rund 10.000 Narren und bis zu 25.000 Besuchern nicht zu gewährleisten. 27 Betonsperrungen und 32 Blumentröge verhindern ein mögliches Einfahren auf das Festgelände mit dem Auto. Außerdem im Einsatz sind 1000 Absperrgitter. Damit das Mobilfunknetz bei so vielen Besuchern nicht zusammenbricht, werden für die Dauer der Veranstaltung zwei Funkmasten aufgebaut - einer wird von der Telekom betrieben, einer von Vodafone. Das sagt Sylvia Burg, Chefin der Zentralen Steuerung in der Stadt.

Ab Freitagnachmittag kommt kein Auto mehr in die Innenstadt von Weingarten oder heraus. Die Sperrung dauert bis Sonntagabend um 20 Uhr (Foto: David Weinert )

Mit allen Anlagen umfasst das Sicherheitskonzept mehrere Hundert Seiten. Darin verarbeitet ist auch der Jugendschutz. Burg: „In die 28 Zelte kommt man nur mit einer Plakette. Jugendliche müssen beim Kauf der Plakette ihren Ausweis zeigen und bekommen dann einen farbigen Bändel um das Handgelenk. Daran sehen die Zeltwirte, ob sie ihnen Alkohol ausschenken dürfen, oder nicht.“

Drohneneinsatz per Gesetz verboten

Diese Bändel werden am Drogeriemarkt Müller, am Löwenplatz und im Festbüro am Münsterplatz in den Räumen des Amts für Kultur und Tourismus ausgegeben. „Das Festbüro ist von Samstag bis Sonntag durchgehend auch nachts besetzt für alle Besucher mit Fragen“, sagt Bettina Niederer, Sprecherin der Plätzlerzunft. Dort, an allen Absperrpunkten und bei den Zunftmitgliedern selbst, gibt es auch eine von 25.000 Plaketten für 7 Euro zu kaufen.

Das Festgelände wird nonstop von 140 Sicherheits-Mitarbeitern und von der Polizei überwacht. Sie wird zu Aufklärungszwecken Drohnen einsetzen. Privatpersonen sei das jedoch per Gesetz verboten, sagt Benjamin Herzhauser, Leiter des Polizeireviers Weingarten: „Daher ist es bei einer Veranstaltung von dieser Größe besonders wichtig, auf diesen Umstand explizit hinzuweisen.“

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist mit mobilen Einsatztruppen unterwegs, hat aber auch zwei Zelte, in denen Patienten behandelt werden können. Von den Zelten aus ist für Notfälle jeweils auch ein Weg aus dem Festgelände gesichert. Das DRK gibt außerdem Armbänder für Kinder aus, auf denen Eltern ihre Handynummer notieren können, falls das Kind im Trubel nicht mehr auffindbar sein sollte. „Ich sehe einen großen Mehrwert, da die bangen Minuten der Suche verkürzt werden“, sagt Vivien Glönkler vom DRK.

Armbänder des DRK sollen dabei helfen, Kinder, die beim Großen Narrentreffen verloren gehen, schnell wiederzufinden. (Foto: DRK Weingarten )

Keine Absage, egal wie das Wetter wird

Problematisch könnte nur noch das Wetter werden, aber auch das sei im Konzept bedacht, sagt Sylvia Burg. Schon in der vergangenen Woche habe der Aufbau begonnen, an dem der Baubetriebshof maßgeblich beteiligt ist, um einen zeitlichen Puffer zu schaffen. Denn: Sollte es einen Wintereinbruch geben, müssen sich die Bauhof-Mitarbeiter um freie Straßen kümmern. Der Baubetriebshof helfe, einen Großteil der Zelte aufzubauen. Die Bauordnungsbehörde der Stadt mischt auch noch mit. Burg: „Jedes Zelt muss baurechtlich abgenommen werden, damit es genutzt werden darf.“

Jetzt finden sich endlich alle Puzzleteile der dreijährigen Vorarbeit zu einem ganzen Bild zusammen. Bettina Niederer, Sprecherin der Plätzlerzunft

Die meisten Zelte werden von 35 Vereinen aus Weingarten und der Region betrieben, dort wird es Verpflegung geben. Dafür wurden zwei Kilometer Stromkabel verlegt. Außerdem hat die Zunft ein Pfandsystem aufgebaut. Die Besucher können 63.000 Pfandbecher und 9.800 Sektkelche nutzen und danach zurückbringen.

Züge und Busse fahren im Stundentakt

Nachhaltig soll auch das Thema Mobilität sein, betont Susanne Frankenhauser, Zunftmeisterin der Plätzler. Deshalb werden zahlreiche Sonderfahrten mit Bus und Bahn angeboten. Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) fährt in der Nacht auf Sonntag beispielsweise durchgehend im Stundentakt zwischen Aulendorf und Friedrichshafen. Zwischen Ravensburg und Friedrichshafen wird es einen Sonderzug geben, der stündlich pendelt. Alle, die einen Festplakette haben, dürfen Samstag und Sonntag umsonst vom Narrentreffen nach Hause fahren. Wer doch mit dem Auto kommen muss, kann auf einem der 20 ausgewiesenen Besucherparkplätze parken. Der Festplatz ist allerdings für Busse reserviert.

Der in Weingarten nie dagewesene Umfang der Veranstaltung verlange vor allem der Plätzlerzunft viel ab, so Frankenhauser und Burg. Zu stemmen sei das nur in der engen Zusammenarbeit von Zunft und Stadt sowie der Unterstützung anderer Zünfte und Vereine aus der Region. Niederer sagt: „Jetzt finden sich endlich alle Puzzleteile der dreijährigen Vorarbeit zu einem ganzen Bild zusammen.“