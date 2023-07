Weingartens Herren 30 steigen in die Oberliga auf

Die Herren 30 des TC Weingarten haben das Endspiel um die Meisterschaft in der Tennis–Verbandsliga beim VfB Ulm mit 5:4 gewonnen. Damit steigen die Weingartener in die Oberliga auf. Auch die Herren des TC Ravensburg beendeten die Saison ungeschlagen und mit den Oberliga–Aufstieg, die Herren 30 des TSV Eschach müssen dagegen in die Bezirksoberliga absteigen.

In der Verbandsliga der Herren 30 kam es am Sonntag zum Entscheidungsspiel zwischen den beiden bis dahin ungeschlagenen Mannschaften aus Ulm und Weingarten. Durch Siege von Benjamin Seifferer (6:0, 6:1 gegen Stephan Köbler), Nico Hegge (6:3, 6:1 gegen Manuel Zaccaro), Magnus Grewe (6:4, 6:1 gegen Felix Braun) und Philip Seifferer (7:5, 6:1 gegen Manuel Aviles Rodriguez) stand es nach den Einzeln 4:2 für Weingarten. Den entscheidenden Punkt zum Aufstieg holten im Doppel Holger Bock und Nico Hegge (6:3, 6:3 gegen Köbler/Zaccaro).

Der TSV Eschach verlor auch sein viertes Saisonspiel — am Sonntag hieß es 3:6 gegen den TSV Berghülen. Die Siege von Thorsten Kern (6:4, 3:6, 10:7 gegen Markus Walter), Christian Lazar (6:2, 7:5 gegen Philipp Hütter) und von Thorsten Kern/Stephan Lehnert im Doppel (7:5, 4:6, 10:5 gegen Markus Walter/Marcel Ripple) reichten für die Herren 30 aus Eschach nicht, um den Abstieg zu verhindern.

Die Rückkehr in die Oberliga haben die Herren des TC Ravensburg geschafft. Am Sonntag gewannen die Ravensburger zu Hause mit 9:0 gegen den Tabellenletzten Tennisklub SSV Ulm 1846 II. Der TCR gab in sechs Einzeln und drei Doppeln nur einen Satz ab. Erfolgreich waren: mischa Lanz, Ben Cronau, Matthias Raubinger, Stefan Raschke und Mikael Vollbach sowie die Doppel Lanz/Raubinger, Cronau/Vollbach und Raschke/Niklas Schobesberger. Dem TEC Waldau II als Verfolger reichte der 9:0–Sieg gegen den TC Schorndorf nicht mehr, um den TCR noch einzuholen. Nach den Damen spielen damit auch die TCR–Herren in der kommenden Saison in der Oberliga.