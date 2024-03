Trotz einer erneut sehr angespannten Personalsituation haben die A-Juniorinnen des TV Weingarten in der Handball-Württembergliga beim Team Esslingen mit 30:29 (17:12) gewonnen. Nach einem laut Trainer Oliver Borrmann „Stotterstart in die Partie“ nahm der TVW am Ende beide Punkte vom Tabellendritten mit - und das letztlich sogar souveräner, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Viele freie Plätze auf der Auswechselbank

Wie in der Vorwoche reiste der TVW mit viel Platz auf der Auswechselbank nach Esslingen. Zudem mussten einige Akteurinnen laut Borrmann angeschlagen in die Partie gehen. Noch kurz vor dem Anpfiff war nicht klar, ob alle Spielerinnen voll einsatzfähig sein würden.

Einmal mehr Hut ab vor der Truppe! TVW-Trainer Oliver Borrmann

Zu Beginn waren es die Gastgeberinnen, die in einem an sich ausgeglichenen Spiel ihre Chancen effektiver nutzten, während die Weingartenerinnen zu oft an der guten gegnerischen Torhüterin scheiterten. Beim Stand von 7:3 für Esslingen nahm der TVW die erste Auszeit. „Ihr seid nicht das schlechtere Team, ihr habt nur die schlechtere Chancenverwertung“, meinte Borrmann zu seinen Spielerinnen. Mit einer Aufmunterung und einer klaren taktischen Anweisung schickte er sein Team zurück aufs Feld.

Sechs Treffer in Folge drehen die Partie

Beim Stand von 4:9 wendete sich das Blatt allmählich zugunsten der Gäste. Als in der 20. Minute die Gastgeberinnen zum 11:8 trafen, ahnte aber noch niemand, dass nun die stärkste Phase des TVW folgen würde. Mit sechs Treffern in Folge zum 14:11 wendete Weingarten das Blatt. Insbesondere die agilen Annika Datz und Hanna Denzler waren kaum zu bremsen. Auch die Defensive stand nun besser und ließ in den letzten zehn Minuten nur einen Gegentreffer zu. Quasi mit der Halbzeitsirene traf Denzler zum 17:12.

Im zweiten Durchgang versuchte es Esslingen mit einer taktischen Umstellung in der Abwehr. Beim TVW ging der spielerische Faden etwas verloren. Individuell gute Aktionen im Angriff und eine in dieser Phase stark haltende Anna Mayer im TVW-Tor sorgten aber dafür, dass Weingarten nie in Rückstand geriet.

Schlusspunkt der Saison ist das Duell mit dem Meister

Mitte der zweiten Halbzeit hatte sich der TVW auch spielerisch wieder gefangen und hielt den Vorsprung konstant bei drei bis fünf Toren. Der Treffer von Datz zum 28:23 (53.) war eine kleine Vorentscheidung. Der TVW brachte die restlichen Minuten mit schwindenden Kräften relativ mühelos über die Bühne, auch wenn Esslingen noch auf 29:30 herankam.

So durften die Weingartener einen aufgrund der Umstände etwas unverhofften Auswärtssieg feiern. „Ich hatte gehofft, dass wir wieder einen guten Fight hinlegen, aber dass wir am Ende so souverän die Punkte holen, war mit dieser Besetzung so nicht zu erwarten“, teilte Borrmann mit. „Einmal mehr Hut ab vor der Truppe!“ Am Samstag, 16. März (14 Uhr), wartet zum Abschluss der Saison noch die Herkulesaufgabe zu Hause in der Großsporthalle gegen den bereits feststehenden württembergischen Meister SG Schozach/Bottwartal.

TVW: Liebermann, Mayer; Denzler (10), Datz (9), G. Haider (4), Minsch (4), Koltan (2), Beck (1), L. Haider, Heilig.