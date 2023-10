Weingartens Handballnachwuchs überzeugt

Der TV Weingarten hat nach der bitteren 35:42-Niederlage in der Vorwoche bei der SG Ulm & Wiblingen auch am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Württembergliga den offenen Schlagabtausch gesucht. Dieses Mal ist die Mannschaft der Trainer Oliver Borrmann und Ann-Kathrin Kübler belohnt worden. In der Weingartener Großsporthalle gewannen die A-Juniorinnen des TVW gegen den Zweitliganachwuchs des VfL Waiblingen mit 37:28 (19:12).

Der TVW legte laut Borrmann den Grundstein zum Erfolg bereits in der ersten Halbzeit. Während die Gäste sich in dem kraftraubenden und flotten Spiel in den ersten rund 20 Minuten zwar noch auf Tuchfühlung halten konnten, griffen beim TVW sämtliche Wechselmöglichkeiten, ohne dass im Spiel ein Bruch zu erkennen war. Mit viel Tempo und angeführt von einer starken Mila Liebermann im Tor schraubte Weingarten das Ergebnis bis zur Pause auf eine beruhigende 19:12-Führung. Der Abwehrverbund des TVW zeigte sich gegenüber dem ersten Spiel in Ulm enorm verbessert. So konnten es die Gastgeberinnen verschmerzen, dass zahlreiche Chancen ungenutzt blieben.

Schon lange vor Schluss ist die Partie entschieden

Im zweiten Durchgang war die Marschrichtung der TVW-Trainer: Konzentration und Tempo aufrechterhalten. Das gelang den Weingartenerinnen: Beim Zwischenstand von 31:19 in der 47. Minute war das Spiel längst entschieden. Borrmann und Kübler konnten viel wechseln und Spielerinnen etwas schonen. Alle im Kader bekamen ihre Einsatzzeiten. So ließ zwar in der Schlussviertelstunde das Abwehrengagement etwas nach, was aber vor rund 110 Zuschauern in der Großsporthalle zu verschmerzen war. Es wurde ein auch in der Höhe verdienter Sieg des TVW.

„Garant für den Sieg war eine klassische Teamleistung“, sagte Borrmann zufrieden. „Wir sind dieses Jahr deutlich ausgeglichener besetzt als manche Jahre zuvor und viel schwerer ausrechenbar.“ Neben zwei starken Torhüterinnen seien acht mindestens doppelt treffende Torschützinnen der Beweis für diese Ausgeglichenheit. Bereits am Sonntag, 8. Oktober (16 Uhr), erwartet der TVW erneut zu Hause einen der großen Titelfavoriten, die HSG Weinstadt.

Annika Datz trifft neunmal

TVW: Liebermann, Mayer; Datz (9), Denzler (7), Koltan (6), G. Haider (5), Minsch (4), Zimmermann (2), Snebli (2), L.Haider (2), Keller, Diehm