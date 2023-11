Weingartens Handballherren erringen ersten Auswärtssieg

Sage und schreibe 78 gemeinsame Tore erzielten der TS Dornbirn und der TV Weingarten am vergangenen Samstag in der Handball-Bezirksliga.

Weingartens Kader war schlagkräftig, aber nicht optimal aufgestellt. Mit elf von möglichen 14 Spielern trat der TVW die Reise an, wollte den Schwung aus dem Laupheim-Spiel (38:17) mitnehmen und das frühere Bezirksklasse-Duell für sich entscheiden.

Welfenstädter befreien sich aus ihrem Anfangstief

Aber Weingarten startete nicht gut in die Partie. Bereits nach fünf Minuten lief der TV einem 1:5-Rückstand hinterher. Dies lag vor allem an der eklatanten Abschlussschwäche vor dem gegnerischen Tor. Doch schon bald bot sich den Zuschauern ein anderes Bild. Die Welfenstädter spielten sich aus ihrem Anfangstief, und nach Toren von Lukas Paul, Philipp Boscher und Niklas Zülke erreichte man den 10:10-Gleichstand. In der Folgezeit kam der TVW häufig zu einfachen Toren über die zweite Welle, schaffte es selbst jedoch nicht, den Positionsangriff der Gastgeber zu unterbinden. Immerhin erspielte er sich eine 20:17-Führung zur Halbzeit.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts konnte der TV Weingarten seinen Vorsprung halten, selbst als man sich durch drei gleichzeitige Zeitstrafen nur noch zu dritt auf dem Spielfeld wiederfand.

Erst eine Minute vor Schluss konnte Dornbirn durch Benedikt Forer auf 38:39 verkürzen. Anschließend hatte Dornbirn sogar die Chance auf den Ausgleich, doch ihr Schütze verlor aus ungeklärten Gründen beim Wurf das Spielgerät.

Somit blieb der letzte Treffer des Abends den Welfenstädtern vorbehalten und man konnte einen etwas glücklichen, am Ende jedoch auch verdienten ersten 40:38-Auswärtssieg feiern, durch den man sich an Langenau/Elchingen und Lustenau vorbei auf den fünften Platz schob.

Am Samstag empfängt Weingarten um 20 Uhr die Ravensburger Rams zum Derby.

Für den TV Weingarten spielten: Baur, Nuffer (beide Tor); Liebke (3 Tore), Zülke (7), Lohrmann (2), Boscher (6), D. Paul (11, 1 Siebenmeter/0 Tore), Werges (2), Gröbe, L. Paul (9), Schirmer.