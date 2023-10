Weingartens Handballerinnen wollen Spitze behaupten

Auch nach dem kommenden Wochenende wollen die Handballerinnen des TV Weingarten die Tabelle in der Bezirksliga anführen. Dafür ist am Sonntag (14.30 Uhr) ein Sieg bei der TSF Ludwigsfeld nötig. Die A-Juniorinnen des TVW spielen in der Württembergliga am Sonntag (15 Uhr/Großsporthalle) zu Hause gegen die SG Ober-/Unterhausen.

Die TSF Ludwigsfeld liegt zu Beginn der Bezirksligasaison im Mittelfeld der Tabelle mit bisher 2:2 Punkten. Die Spielerinnen des TV Weingarten wollen an ihre bisherigen drei Siege anknüpfen und die Tabellenspitze verteidigen. Nach dem recht knappen Sieg am vergangenen Wochenende gegen die SG Ailingen-Tannau soll nun laut Mitteilung wieder mehr Struktur ins Spiel kommen und die Mannschaft der Trainer Stefanie Raaf und Stefan Franz will ihr Können unter Beweis stellen. Verzichten muss der TVW allerdings auf die verletzte Annika Datz.

Unter der Woche sind die Weingartenerinnen fast schon mühelos in die dritte Runde des Bezirkspokals eingezogen. Bei der TSG Leutkirch gewann der TVW mit 31:13 (13:10). In der zweiten Halbzeit kassierte Weingarten nur noch drei Gegentore. Zwischen der 42. und 60. Minute schaffte der TVW einen 11:0-Lauf. TVW: Götz; Kübler (10/7), Schirmer (5), Koltan (5), Werner (4), Lettau (3), Kesenheimer (2), Kiner (2), Liebermann.

Das sportliche Aushängeschild des TVW in dieser Saison, die A-Juniorinnen, bekommen es am Sonntag (15 Uhr) in eigener Halle mit der SG Ober-/Unterhausen zu tun. Der TVW hat bislang zwei von vier Saisonspielen gewonnen, die Gäste haben eine Partie gewonnen und zwei Partien verloren.