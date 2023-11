Weingartens Handballerinnen sind zurück in der Erfolgsspur

Es ist ganz sicher kein fehlerfreier Auftritt des TV Weingarten gewesen. Doch die Handballerinnen des TVW gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel in der Bezirksliga gegen den HCL Vogt mit 22:16 (11:6) und holten damit nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg.

Mit 8:4 Punkten sind die Weingartenerinnen wieder Tabellenführer ‐ weil der HC Lustenau das österreichische Derby gegen Bregenz mit 29:34 verloren hat. Gegen Bregenz ist der TVW am kommenden Sonntag (14 Uhr) auswärts gefragt. Dann muss die Mannschaft des Trainerduos Stefanie Raaf/Stefan Franz an die Leistung der letzten zehn Minuten gegen Vogt anknüpfen. „Da haben wir ein bisschen aufgedreht und gezeigt, was wir spielen können“, meinte Raaf. „Es war der Moment, als wir die Partie nicht mehr verlieren konnten.“

Lange Phasen auf beiden Seiten ohne Tore

Eigentlich konnten weder Spielerinnen noch Trainer und auch nicht die Zuschauer in der Großsporthalle den Eindruck bekommen, als könnte Weingarten das Derby verlieren. Zwar machte der TVW zu Beginn der Partie einige technische Fehler, Jennifer Pilz traf zum 1:0 für Vogt. Doch diesem Treffer ließen die Gäste erst knapp zehn Minuten später einen weiteren Treffer folgen. Zu diesem Zeitpunkt stand es dann 6:2 für Weingarten. In den Spielfluss kamen die Gastgeberinnen aber dennoch nicht, die Lockerheit fehlte. „Zu Hause gegen Vogt waren wir nach zwei Niederlagen natürlich unter Druck“, sagte Raaf. „Die Sicherheit war nicht da, es ging nicht locker flockig.“

In der Offensive ließ der TVW wieder deutlich nach, in der Abwehr durfte sich Weingarten bei Torhüterin Pauline Heidt bedanken, dass es nicht noch enger wurde als drei Tore Unterschied. Immer wieder parierte Heidt Würfe der Vogterinnen, die sich aber nicht abschütteln ließen. Die Mannschaft von Trainer Manfred Kugel hatte nur drei Spielerinnen auf der Bank sitzen ‐ der TVW sieben Spielerinnen sowie in Karin Springer eine zweite Torhüterin.

Die Ausgangslage sprach also klar für einen Weingartener Heimsieg. „Wir haben den Anspruch, jedes Spiel gewinnen zu wollen“, sagte Raaf. Das Ziel des TVW ist schließlich der Aufstieg in die Landesliga. „Wir wollen immer überzeugen, da ist dann auch Druck da.“ Druck, der offensichtlich lähmen kann. Nach dem Treffer von Teresa Datz zum 11:6 in der 26. Minute blieb der TVW mehr als 15 Minuten ohne weiteres Tor ‐ Vogt schaffte in dieser schwachen Phase des Derbys aber auch nur zwei Treffer.

Kübler geht mit viel Erfahrung vorne weg

Schließlich erlöste Ann-Kathrin Kübler den TVW mit ihrem Siebenmeter zum 12:8. Kübler kam am Ende auf neun Treffer, war aber auch in der Defensive mit ihrer Präsenz und Erfahrung wichtig. „Sie hat Verantwortung übernommen und uns Sicherheit gegeben“, lobte Raaf.

In Gefahr geriet der Heimsieg nicht mehr, auch wenn es weiter einige Fehler im Spiel des TVW gab. Vogt fehlten aber einfach die Mittel und das Personal, um Weingarten richtig gefährlich zu werden. Mit Küblers Treffer aus dem Rückraum zum 19:13 war die Partie endgültig entschieden ‐ danach spielte der TVW deutlich befreiter auf und sorgte für ein paar richtig schöne Spielzüge. Jennifer Baumgart etwa setzte Lea Frankenhauser bei einem Tempogegenstoß in Szene. Es bleibt beim TVW aber noch viel Luft nach oben. Der Sieg tat allen aber sehr gut.

TVW: Heidt, Springer; Kübler (9/4), Baumgart (5), Frankenhauser (3), Werner (2), Hilebrand (1), T. Datz (1), Zimmermann (1/1), Schirmer, Kesenheimer, Koltan, Wistuba ‐ HCL: Lein; Fricker (6/4), Pilz (6), Buemann (1), Steinhauser (1), Heilmann (1), Braun (1), Schnell, Heymann.