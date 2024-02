Weingartens Handballerinnen haben unfreiwillig spielfrei

Nach der zweiwöchigen Fasnetspause geht es für die Handballer des TV Weingarten an diesem Wochenende mit einem Heimspiel weiter. Die TVW-Männer treffen am Samstag (20 Uhr) in der Großsporthalle auf die HSG Langenau/Elchingen II, die TVW-Frauen hätten am Sonntag an selber Stelle gegen den HC Hohenems gespielt. Doch am Freitagabend sagten die Österreicherinnen die Partie kurzfristig ab.

Bezirksliga: TV Weingarten - HSG Langenau/Elchingen II (Sa., 20 Uhr, Großsporthalle). - Nach der Niederlage im letzten Spiel gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach wollen die Weingartener Handballer unbedingt in die Erfolgsspur zurückfinden. Langenau/Elchingen war jedoch schon im Hinspiel ein unangenehmer Gegner - der TVW verlor auswärts trotz langer Führung mit 27:28.

Dennoch geht die Mannschaft um David Paul laut Mitteilung als Favorit ins Heimspiel. Die Weingartener stehen auf dem fünften Tabellenplatz, die HSG Langenau/Elchingen II hat die vergangenen vier Spiele verloren und ist auf den zehnten Tabellenplatz zurückgefallen. Der TVW muss im Heimspiel am Samstagabend allerdings auf Maximilian Schoch, Tim Baur und Lennart Lohrmann verzichten.

Frauen-Bezirksliga: TV Weingarten - HC Hohenems (So., 16 Uhr, Großsporthalle). - Gegen die Gäste aus Vorarlberg hätte der TVW seinen erfolgreichen Rückrundenauftakt - bislang zwei Siege - fortsetzen wollen. Im Hinspiel wurde der HC Hohenems auswärts 35:11 besiegt. Laut Mitteilung war der Ansporn der Weingartenerinnen groß, auch das Rückspiel zu gewinnen.

Doch nun hat der Tabellenführer unfreiwillig noch mal spielfrei. Am Freitagabend informierte der TVW in den sozialen Medien, dass Hohenems die Partie in Weingarten kurzfristig abgesagt hat. Das Spiel wurde vom Verband bereits als Sieg für Weingarten gewertet.