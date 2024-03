Die Handballer des TV Weingarten haben sich in der Bezirksliga beim Schlusslicht HV RW Laupheim II schwergetan. Doch die Oberschwaben kamen am Ende mit zwei Punkten nach Hause. Die Weingartener entschieden die Partie mit 33:30 (17:17). Nun steht für den TVW das Final Four im Bezirkspokal an.

Beim Gastspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten mussten die Weingartener auf ihr Trainerduo Stefan Glatzer/Jens Kühl verzichten. Der verletzte Spieler Lennart Lohrmann und Paul Werges unterstützten die Mannschaft von der Bank aus. Sie sahen eine Partie, die munter hin-und herging und bei der die Führung ständig wechselte. Mal lag Laupheim mit zwei Treffern in Führung, dann konterte Weingarten. Zur Pause stand es daher fast folgerichtig 17:17.

Philipp Boscher wirft Weingarten in Führung

Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild ähnlich. In der 43. Minute führte Laupheim mit 23:21, drei Minuten später hatte Philipp Boscher den TVW mit 25:24 in Führung geworfen. Entscheidend aus Sicht der Gäste war schließlich die Phase zwischen der 53. und 58. Minute - mit drei Toren in Folge legte Weingarten auf 30:28 vor. Diese Führung ließ sich der TVW nicht mehr nehmen.

TVW: Baur, Nuffer (1); D. Paul (9/2), L. Paul (6/1), Hildebrand (4), Liebke (3), Stieger (3), Schoch (2), Zülke (2), Gärtner (2), Boscher (1), Schirmer.