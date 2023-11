Weingartens A-Juniorinnen machen es wieder sehr spannend

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben den Zuschauern in der Württembergliga einmal mehr einen Krimi geliefert. Die A-Juniorinnen setzten sich letztlich in der Großsporthalle aber mit 31:29 (14:13) gegen die JH Söflingen/Lehr durch und belohnte sich nach einem schweren Spiel gegen den Tabellenletzten mit zwei wichtigen Punkten.

Einmal mehr zeigte sich in der Großsporthalle die Ausgeglichenheit der diesjährigen Württembergliga. Neben dem einsam an der Tabellenspitze kreisenden Topteam der SG Schozach-Bottwartal (10:0) kann vermeintlich jeder jeden schlagen. So trat auch Söflingen/Lehr nicht wie ein Tabellenletzter auf ‐ nach nicht einmal zehn Minuten stand es 2:5 aus Sicht des TVW.

Ungewohnte Fehler im Offensivspiel

Früh setzte das TVW-Trainerteam Oliver Borrmann, Ann-Kathrin Kübler und Bernd Liebermann auf die siebte Feldspielerin. Diese Taktik ging auf: Weingarten kämpfte sich ins Spiel und ging in der 24. Minute nach einem Treffer von Ida Buck mit 11:10 in Führung. Weil die Gäste bei ihrer taktischen Abwehrmarschroute blieben, hatte der TVW laut Borrmann über 30 Minuten ein „Training mit Wettkampfcharakter“. Allerdings unterliefen den Weingartener Spielerinnen weiterhin ungewohnte technische Fehler. „Auch die Laufwege und individuellen Entscheidungen waren teilweise nicht optimal“, meinte Borrmann. So blieb es lange ein zähes Ringen, bis Emily Snebli in der 56. Minute durch einen ihrer Gewaltwürfe aus dem Rückraum erstmals auf drei Tore erhöhte (27:24).

Am Ende waren die zwei Punkte „wichtig für die Psyche“, sagte Borrmann. „Wir haben bewiesen, dass wir auch ohne unsere länger ausfallende Toptorschützin Annika Datz und dem kurzfristigen Ausfall von Wilma Minsch konkurrenzfähig sind. Ein wichtiger Faktor war das Comeback von Ida Buck, die mit ihrer Erfahrung das Angriffsspiel und die Defensive stabilisierte.“ Neun verschiedene Torschützinnen zeigten die Ausgeglichenheit. Weiter geht es am Sonntag, 12. November, zu Hause gegen Esslingen.

TVW: Mayer, Liebermann; Zimmermann (5), Koltan (5), Denzler (5), Snebli (4), L. Haider (4), G. Haider (3), Diehm (2), Buck (2), Beck (1), Keller.