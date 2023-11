Weingartens A-Juniorinnen bleibt nur viel Frust

War es die späte Anwurfzeit, der dezimierte Kader, die teils umstrittenen Pfiffe der Schiedsrichter, die Abwehrschwächen oder die unzulängliche Chancenauswertung? Die A-Juniorinnen des TV Weingarten sind jedenfalls nach der 31:38-Niederlage in der Handball-Württembergliga mit reichlich Frust vom Tabellenzweiten TV Spaichingen nach Hause gefahren.

20 Uhr Anwurfzeit ‐ ohnehin schon spät für ein Jugendspiel. Dann noch mal eine knappe halbe Stunde Verzögerung aus den Vorspielen plus improvisiertes Aufwärmen. Dennoch starteten die durch die Verletzung von Kapitänin Naomi Koltan aus der Vorwoche abermals dezimierten TVW-Handballerinnen gut ins Spiel. Der TVW hielt laut Trainer Oliver Borrmann beherzt dagegen und blieb bis zur zwölften Minute (8:6) dran. Nach einer kleinen Schwächephase (7:14) kämpfte sich Weingarten auf 10:14 heran. „Dann ließen die Unparteiischen fehlendes Fingerspitzengefühl folgen“, teilte Borrmann mit. Es gab zwei Strafen gegen den TVW-Betreuer Bernd Liebermann hintereinander und dazu kurz darauf noch eine harte Strafzeit gegen Ronja Diehm ‐ der TVW war sechs Minuten in Unterzahl. Weingarten rettete sich mit viel Kampfgeist in die Pause (16:21).

Nach 40 Minuten stand es 20:24 und alles war noch drin. Der TVW vergab jedoch viele Chancen ‐ etwa drei Siebenmeter. Dazu gab es in der 53. Minute eine laut Borrmann „völlig überzogene“ 2+2-Strafzeit gegen den TVW-Trainer. Zwei Minuten lang war Weingarten nur zu viert. Der Sieg für Spaichingen war verdient ‐ wenn auch etwas zu hoch. Der TVW steckt im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. „Unsere Mädels haben bis zur Schlusssirene gekämpft“, lobte Borrmann.

TVW: Mayer, Liebermann; Denzler (6), L. Haider (5), Diehm (5), Snebli (4), Beck (4), Zimmermann (3), Minsch (2), G. Haider (2).