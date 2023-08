„Von hier in die Welt“ heißt die Serie der „Schwäbischen Zeitung“, zu der auch Musicaldarstellerin und Schauspielerin Ronja Rückgauer aus Weingarten gehört. Die 27–Jährige spielt in mehreren Musiktheatern mit, Hauptrollen sind keine Seltenheit — ergatterte sie als junges Mädchen doch schon eine beim Welfentheater. Sie erzählt, welche Herausforderungen ihr auf ihrem beruflichen Weg begegnet sind. Eine entscheidende Rolle darin spielt das Jonglieren mit Karotten.

Die Auswandererin: Ronja Rückgauer ist 27 Jahre alt und nach dem Abitur zur Musicaldarstellerin in Hamburg ausgebildet worden. Derzeit arbeitet sie vor allem als Schauspielerin in verschiedenen Produktionen auf der Bregenzer Seebühne, in Mannheim und Frankfurt, wo sie im Stück „Corpus Delicti“ eine der Hauptrollen verkörpert.

Die Karriere: Mit neun Jahren beginnt Ronja Rückgauer Klavierunterricht zu nehmen. Verhältnismäßig spät, nämlich erst Richtung Abitur, meldet sie sich zum Gesangsunterricht an. „Ich habe davor schon ab und zu mal eine private Gesangsstunde mit meinem Taschengeld bezahlt, aber das war natürlich dürftig. Dann habe ich mich zum Musikabitur angemeldet und meinen Eltern blieb nichts anderes übrig, als mich in den regelmäßigen Gesangsunterricht zu stecken“, sagt Rückgauer und lacht. Gehörbildung, die Grundlagen der Stimme und Musiktheorie hat sie so gelernt.

Schon als Kind machte sie Schauspiel–Erfahrungen und trat bei der allerersten Aufführung des Welfentheaters als Gräfin Irmentrud auf. Sie ist eine der Hauptpersonen in der Welfensage. Lange Zeit war Rückgauer zudem Teil der Zirkusschule Moskito in Ravensburg. Sie sagt: „Da habe ich mir Fähigkeiten angeeignet, wie Akrobatik und Jonglieren, die mir heute noch helfen“.

2014 absolvierte sie ihr Abitur am Gymnasium in Weingarten. Kurze Zeit später schaffte sie die Aufnahmeprüfung an der Stage School in Hamburg und wurde drei Jahre lang zur Musicaldarstellerin ausgebildet. Ihre Abschlussprüfung schaffte sie mit Auszeichnung, unter anderem, weil sie mit Karotten jongliert habe. „Das war mein Alleinstellungsmerkmal und wäre mir ohne die Zeit in der Zirkusschule nicht eingefallen“, so Rückgauer.

In der Stage School, in der ein voller Stundenplan mit Ballett–, Gesang– und Schauspielunterricht von 8 bis 18 Uhr üblich ist, habe sie bald schon ihre Leidenschaft für das Schauspielern entdeckt. „Ich möchte eine Atmosphäre schaffen und Emotionen beim Publikum auslösen. Das halte ich für wichtiger als perfekt zu singen und zu tanzen“, sagt sie. Außerdem glaube sie, dass es im Schauspieler–Metier etwas entspannter zugeht, als im Bereich Musical. Da habe es durchaus Kandidaten gegeben, die „ihre Ellenbogen arg ausgefahren haben“. Bis heute hat Rückgauer schon mit mehreren bekannten Schauspielern wie etwa Katja Sallay gespielt.

Das Heute: Zusammen mit ihrem Freund, ebenfalls Schauspieler, lebt Ronja Rückgauer in einer Wohnung in Mannheim. Sie kann gut von ihrem Verdienst leben, auch, weil sie ein Händchen für Finanzen hat, wie sie sagt. Als Freiberuflerin tritt sie in mehreren Stücken auf. Im Kulturhaus Frankfurt hat sie die Hauptrolle der Mia Holl in „Corpus Delicti“. Sie tritt aktuell auch in Mannheim als schräge, lustige Figur auf Rollschuhen auf, und im Chor der Oper „Madame Butterfly“ auf der Seebühne in Bregenz. „Ich darf die lustigen und überdrehten Showfiguren genauso spielen wie Stücke, die ins tiefste emotionale Schauspiel gehen. Damit bin ich sehr zufrieden“, sagt die 27–Jährige.

Als junge Musicaldarstellerin sei es zunächst schwierig gewesen, ernst genommen zu werden. Mittlerweile habe sie sich den Respekt jedoch erarbeitet. Zu Beginn habe sie sich viel initiativ beworben und an Castings teilgenommen, heute werde sie automatisch angefragt von Häusern, an denen sie bereits gespielt hat, oder über die Kontakte, die sie über die Zeit knüpfen konnte.

Eine besondere Herausforderung des Jobs sei es, Kritik anzunehmen, ohne etwas persönlich zu nehmen. Es gebe da außerdem den Spruch: „Ein Schauspieler ist nicht krank, es sei denn, er stirbt gerade.“ Tatsächlich sei es eine schwierige Abwägung, wo Rückgauer als Darstellerin die Grenze setze, wenn es ihr nicht gut gehe: „Möglicherweise enttäuscht man 800 Zuschauer, weil die ganze Vorstellung bei Fehlen eines Darstellers ausfallen muss. Ganz zu schweigen von der ausfallenden Gage für alle“.

Für Hobbys bleibe nicht viel Zeit, denn vor allem die Wochenenden seien stark mit Anfragen ausgebucht. Wenn doch, dann koche sie gern mit selbstgemachten Spätzle (“viele Schauspieler leben ernährungstechnisch gesehen extrem ungesund“), gehe joggen, wandern und hole auch mal ihre alten Jongliersachen raus.

Die Beziehung zu Weingarten: Da in Weingarten ihre Familie samt noch nicht ausgeflogenen Geschwistern lebt, kommt Ronja Rückgauer gern nach Hause, wenn auch nur an die viermal im Jahr. „Vor allem die Luft hier ist wunderbar. Schon am Bahnhof ihn Ravensburg atme ich tief ein“, sagt sie. Wenn sie dann mit dem Bus nach Weingarten fahre und ihren alten Schulweg sehe, freue sie sich ebenfalls. In der Ferne erzähle sie überall immer gern von ihrer schwäbischen Herkunft und mache dem Vorurteil des fleißigen, verlässlichen und sparsamen Schwabens dort alle Ehre.

Der Wunsch:Auf den Bühnen dieser Welt weiterspielen. Ob sie jemals Kinder haben wird, bezweifelt die 27–Jährige. Sie habe einen gewissen Anspruch, wie Kinder aufwachsen sollten, und den könne sie als Künstlerin aktuell nicht bieten. Ihr beruflicher Traum wäre eine Rolle in einem „Tatort“. Am besten in Stuttgart und am liebsten in einer Dauerrolle.

Zusammen mit ihrem Freund inszenierte und spielt Ronja Rückgauer zwei Stücke , mit denen sie auch an Schulen, Kindergarten oder bei Firmenfeiern auftritt. „Zwei wie Bonnie & Clyde“ und für Kinder „Fliegenpilz & Morgenrot“. Mehr Informationen sind im Internet unter www.ronjarueckgauer.de zu finden.