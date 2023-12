Ein Weingartener Student startet mit seiner Musik im Internet durch: Innerhalb von einer Woche hat Gabriel Neumann die Zahl seiner monatlichen Hörerinnen und Hörer auf der Streamingplattform Spotify verdoppelt - auf etwas mehr als 30.000. Dabei hat der 21-Jährige erst während der Corona-Pandemie damit begonnen, in seinem Zimmer eigene Songs zu produzieren.

Der Nachwuchskünstler verrät, wie er das geschafft hat und warum ihm die Zahlen eigentlich egal sind.

200.000 Streams in einem Monat

„Für mich ist das alles noch sehr klein“, sagt Gabriel Neumann. Der plötzliche Zuwachs an Hörern habe ihn selbst überrascht. Er rechnet damit, dass seine Songs in Monat Dezember rund 200.000 Mal gehört wurden.

Mehrere kleine Tattoos zieren seine Arme, darunter ein Pflaster mit einer Musiknote. Seine Songs, die er unter dem Künstlernamen „Galax“ veröffentlicht, sind geprägt von schnellen Beats und gefühlvollen, deutschen wie englischen Texten - eine Mischung aus Techno, Indie und Rap. Ein Genremix, wie man ihn von aufstrebenden Künstlern wie Edwin Rosen oder Tym aus Stuttgart kennt.

Nachwuchskünstler aus der Region

Aufgewachsen ist Gabriel Neumann in einem kleinen Dorf bei Ravensburg. Für sein Studium zog es ihn zunächst nach Stuttgart. Im September wechselte er aber an die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) in Weingarten, weil ihm der dortige Studiengang Internet- und Online-Marketing besser gefiel. Auf Dauer habe er sich sowieso kein Zimmer in Stuttgart leisten können, erzählt der Student. Nun lebt er wieder bei seinen Eltern. Seine Musik produziert er am Computer in seinem Zimmer, allerdings nicht immer allein.

Gabriel Neumann ist deutschlandweit vernetzt mit anderen Künstlern. Gemeinsam unterstützen sie sich über den digitalen Weg gegenseitig bei ihren Songs. Mit seinen Freunden würde er gerne mal auf Tour gehen, dafür Clubs anmieten und auftreten. Ein Konzert steht für Gabriel Neumann in nächster Zeit aber nicht an.

Als er diesen Song schrieb, kamen ihm die Tränen

In seinen Texten verarbeitet der Student seine Gefühle. „Jedes Mal wenn ich deinen Namen hör, fühlt es sich so an, als ob ich wieder wie damals fühl“, lautet eine Zeile aus dem neuesten Song „namen“, der vor etwa drei Monaten erschienen ist. Auch sein Song „warm//kalt“ handelt von Liebe. „Ich muss zugeben, ich habe geweint, als ich diesen Song produziert habe“, sagt Gabriel Neumann. „Ich möchte zeigen, dass man sich für seine Emotionen nicht schämen muss - auch als Mann.“

Gabriel Neumann kann genau sehen, wie oft seine Songs wann gehört werden. Am 11. Dezember 2023 kackte er fast die 5000er-Marke. (Foto: Lea Dillmann )

Auf den Erfolg seiner Songs hat Gabriel Neumann wenig Einfluss, wie er betont. Das sei vom Spotify-Algorithmus abhängig und von einem Wert, der aussagt, wie populär ein Song ist. Je höher dieser Wert, desto eher landet der jeweilige Song in einer Playlist von Spotify. Dort gelistet zu werden, sei für Nachwuchskünstler enorm von Vorteil, weil sie damit neue Hörer erreichen würden.

Mit Geld den eigenen Erfolg beeinflussen

Inzwischen ist es aber auch möglich, den Spotify-Algorithmus gezielt zu beeinflussen, sagt Gabriel Neumann. Künstler könnten einen Anteil ihrer Einnahmen (30 Prozent) an Spotify abgeben, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in einer der Spotify-Playlists zu landen. Gabriel Neumann sehe das kritisch, weil es dann nach dem Motto laufe: Wer zahlt, gewinnt. Grundsätzlich sei er aber dankbar für Plattformen wie Spotify. Damit sei es einfacher denn je, eigene Musik zu veröffentlichen. Früher hätte er ein Musiklabel gebraucht.

Leben kann der Student von seiner Musik aber nicht. „Man darf sich jetzt keine großen Summen vorstellen“, sagt er. Der 21-Jährige könnte monatlich im Schnitt einen zwei- bis dreistelligen Betrag verdienen, wenn er sich diesen ausbezahlen lassen würde. Das mache er noch nicht, weil es sich bisher nicht gelohnt habe.

Für größere Summen müsste er seine Reichweite enorm steigern. Dafür bräuchte er aber ein Management oder ein Label. Letzteres sei aktuell nicht sein Ziel. „Ich mache das, um Kunst zu schaffen“, sagt Gabriel Neumann. „Es geht nicht um die Zahlen, sondern, dass ich das mit Spaß mache.“