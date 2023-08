Weingartener Start–ups drohen an der Bürokratie zu ersticken

1861 Neugründungen hat es 2022 laut dem Statistischen Landesamt Baden–Württemberg im Landkreis Ravensburg gegeben. Um den Ablauf einer solchen Unternehmensgründung besser nachvollziehen zu können, hat die „Schwäbische Zeitung“ mit zwei Start–up–Gründern gesprochen. Schließlich ist jeder erfolgreiche Wirtschaftsstandort abhängig von Neugründungen — das gilt auch für Oberschwaben.

„Neue Unternehmen schaffen Arbeits– und Ausbildungsplätze und tragen zu innovativen Produkten und Dienstleistungen bei“, sagt Jürgen Kuhn, Referent für Unternehmensgründungen der Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben (IHK) mit Sitz in Weingarten. Durch Neugründungen seien etablierte Unternehmen gezwungen, sich kontinuierlich zu verbessern, was zu einem gewünschten Wettbewerb auf dem Markt führe.

Zahlen für den Landkreis Ravensburg

Solche Existenzgründungen werden durch Bund und Land gefördert. Das geschieht beispielsweise durch Beratungsgutscheine, womit Gründern bei der Aufstellung eines detaillierten Businessplans geholfen wird. Zudem erhalten die Jungunternehmer finanzielle Unterstützung durch günstige Kredite spezieller Förderbanken, wie zum Beispiel der Landesbank Baden–Württemberg.

Aber auch die IHK selbst bietet verschiedene Förderprogramme an. Immerhin erfolgen rund 60 Prozent aller Neugründungen als Nebenerwerb. Die Gründungsintensität, also die Anzahl der Neugründungen je 1000 Einwohner, liegt im Kreis Ravensburg mit 6,7 knapp unter dem Landesdurchschnitt. Dennoch steht man hier noch vor dem Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis. Dabei gab es in den vergangenen Jahren immer mehr Gewerbeanmeldungen als Abmeldungen.

Im Vergleich zum Jahr 2017 konnten 2021 beispielsweise 9,4 Prozent mehr Unternehmensgründungen festgestellt werden. Dies geht aus dem Gründungs– und Nachfolgereport der IHK von 2022 hervor. In diesem Jahr gab es allein im ersten Quartal bereits 580 Neugründungen im Landkreis.

Die „MGA“ ist auf Online–Marketing spezialisiert

Doch wie läuft das konkret ab? Ein Beispiel: Jonas Reuber und Marco Greth sind die Geschäftsführer der „Media Growth Agency“ (MGA), die auf Online–Marketing und Web–Design spezialisiert ist. Sie helfen also anderen Unternehmen, ihre Online–Präsenz zu stärken. Die Tatsache, dass beide erst Anfang 20 sind und das Abitur noch gar nicht lange in der Tasche haben, hindere sie nicht daran, erfolgreich zu sein.

Das sind die „MGA“ - Gründer Marco Greth (links) und Jonas Reuber. (Foto: Jonas Reuber )

Bereits mit 15 Jahren sammelte Reuber schon Erfahrungen auf Social–Media–Plattformen wie „YouTube“, erstellte eigene Internetseiten und brachte sich selbst das Programmieren bei. Mit 18 gründete er dann sein erstes Einzelunternehmen und schloss sich später mit Greth zusammen. Die MGA existiert in dieser Form nun seit November 2022.

„Vieles haben wir uns tatsächlich selbst beigebracht“, sagen sie. Während sich Greth in Weingarten voll auf das Unternehmen konzentriert, studiert Reuber nebenher IT–Security in Friedrichshafen. Beide halten jeweils 50 Prozent der Anteile an der gemeinsamen Firma. Aktuell arbeiten noch ein paar freie Mitarbeiter und ein Praktikant bei dem Start–up.

Die Gründung zog sich in die Länge

Die Unternehmensgründung — also der offizielle Teil — erfolgte größtenteils online und sei nicht allzu kompliziert gewesen. Nur die Wartezeit bei den verschiedenen Ämtern habe sehr lange gedauert. „Ich habe in der Schule einiges über BWL gelernt und über den Rest haben wir uns im Internet informiert. Beim offiziellen Teil haben wir natürlich einen Notar gebraucht“, sagt Greth.

Während sich dieser eher um Marketing und die Buchhaltung kümmert, sieht Reuber seine Stärken im Web–Design und bei der Informatik. Als Startkapital haben beide jeweils 500 Euro investiert. „Damit sind wir ganz gut ausgekommen“, meint Reuber. Fremdkapital hätten sie dafür nicht benötigt und das versuche man auch in Zukunft zu vermeiden.

Genaue Zahlen zum Umsatz ihres Start-ups wollen sie nicht nennen, inzwischen sei das Unternehmen aber selbsterhaltend. Soll heißen: „Zwei Personen können gut davon leben.“ Eigene Büro–Räume haben die beiden nicht. Bei ihrem Geschäftsmodell funktioniere das auch von zuhause aus.

Ich denke Mut, Kreativität und Flexibilität sind ganz wichtige Eigenschaften. Außerdem sollte man ein gewisses finanzielles Verständnis haben, erklärt Reuber, was ein erfolgreicher Unternehmer mitbringen muss.

Im Durchschnitt arbeiten die beiden etwa 50 bis 60 Stunden in der Woche, sagen sie.

Das sind ihre Pläne für die Zukunft

„Was uns von den anderen abgrenzt ist, dass wir noch jung sind und praktisch mit Social–Media aufgewachsen sind — und wir haben natürlich ein sehr gutes Konzept“, sagt Greth. Eine wirkliche Konkurrenz sehen sie in der näheren Umgebung nicht. „Wir sehen unsere Mitbewerber eher als Partner an“, meint Reuber. Eine Partnerschaft ist das Start–up vor Kurzem auch mit einem IT–Unternehmen aus München eingegangen. Mit deren Hilfe möchten Greth und Reuber eine neue und bessere Software für Online–Marketing entwickeln.

Außerdem möchten sich die beiden zukünftig mehr auf das „Hosting“, also das Erstellen und Verwalten von Internetseiten anderer Firmen spezialisieren. Doch auch eine ganz andere Branche reizt die beiden: „Später können wir uns auch vorstellen, etwas mit Immobilien zu machen. Dafür würden wir sogar einen Kredit aufnehmen“, sagt Reuber. Das sei bisher allerdings nur ein Gedanke und liege noch in ferner Zukunft.

Felix Keser und Dominik Ebenkofler sind die Gründer von „Bergmensch“

Andere sind da schon etwas weiter. Vom Sauna–Meister zum „Bergmensch“ — das ist der Weg von Dominik Ebenkofler aus Südtirol. Gemeinsam mit Felix Keser aus Reutlingen gründete er 2019 das Start–up „Bergmensch“. Sie vermarkten eine Art Multifunktionskleidung, die sowohl für den Alltag, aber auch insbesondere zum Wandern und Bergsteigen vorgesehen ist.

Dominik Ebenkofler (links) und Felix Keser sind echte „Bergmenschen“. (Foto: Jonas Kaeppeler )

Rucksäcke und andere Accessoires gehören ebenfalls zum Sortiment. „Mit unseren Produkten möchten wir die Outdoor–Industrie ein wenig aufmischen“, sagt Keser. Er ist ausgebildeter IT–Systemelektroniker und hat sein Studium in Weingarten abgebrochen, um sich auf das Start–up fokussieren zu können. „Ich habe nichts gefunden, was mir so richtig Spaß macht und dann bin ich auf diese Idee gekommen“, meint der Unternehmer.

Dominik Ebenkofler kommt aus Südtirol und hat sein Geld zuvor als Sauna–Meister und Skilehrer verdient. Kennengelernt haben sich die beiden beim Wandern. Derzeit beschäftigt das junge Unternehmen mit Sitz in Mössingen noch vier weitere Mitarbeiter.

Es war ein langer Weg bis zur Unternehmensgründung

Ebenkofler und Keser halten beide 50 Prozent der Anteile an der GmbH und haben jeweils 1000 Euro Startkapital investiert. Auch sie wollten eine Finanzierung durch Fremdkapital möglichst umgehen. Inzwischen macht das Start–up circa fünf Millionen Euro Jahresumsatz und zählt über 250.000 Kunden. Der Weg bis dorthin sei allerdings alles andere als leicht gewesen.

„Bei der Gründung wurden uns viele Steine in den Weg gelegt. Gerade die vielen Vorauszahlungen und die ganze Bürokratie hat es uns wirklich schwer gemacht“, sagt Keser. Dadurch könne man sich anfangs gar nicht mehr richtig auf sein Produkt konzentrieren und müsse sich überwiegend mit rechtlichen Themen auseinandersetzen. „Ich finde es schade, dass man solche Sachen nicht auch in der Schule lernt“, so Keser. Eigene Filialen hat das Unternehmen nicht, dafür werden Kunden durch den Online–Shop aber in ganz Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz beliefert.

„Ich denke Durchhaltevermögen und das Festhalten an einer langfristigen Vision sind wichtige Fähigkeiten, die man als Unternehmer haben sollte. Außerdem sollte das Geld nicht an erster Stelle stehen“, sagt Felix Keser.

Die Gründer haben noch einiges vor

Auch die Gründer von „Bergmensch“ sehen keine richtige Konkurrenz für ihr Unternehmen, wie sie sagen. „Wir sind einzigartig, weil wir den Berg mit dem Alltag verbinden“, so Keser, „außerdem fallen wir durch unsere kreativen Sprüche auf unserer Kleidung auf.“ T–Shirts werden beispielsweise durch Aufdrucke, wie „Ich tu’s nur für den Kaiserschmarrn“, geziert.

In Zukunft möchten die Gründer mehr in die Richtung Wandern und Bergsteigen gehen, da ihre Produkte aktuell noch eher für den Alltag bestimmt sind. Felix Keser sagt dazu: „In Zukunft soll der Anteil zwischen Active–Wear und Alltagskleidung in unserem Warenangebot ungefähr gleich groß sein.“ Zudem möchten Ebenkofler und Keser ihren Kundenstamm durch gemeinsame Aktionen stärker an sich binden. Im vergangenen Jahr konnten beispielsweise durch eine Spendenaktion mit dem bekannten Bergsteiger Hans Kammerlander, rund 17.000 Euro für Bedürftige in Nepal gesammelt werden.

„So etwas würden wir gerne wiederholen“, meint Keser. Außerdem wollen die Gründer in Zukunft eigene Filialen eröffnen und für nächstes Jahr ist eine ordentliche Umsatzsteigerung geplant. Um ihre Ziele erreichen zu können, arbeiten die beiden bis zu 60 Stunden in der Woche. Die Begeisterung fürs eigene Start-up können also auch Bürokratie und Co. nicht bremsen.