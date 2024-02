Weingartener Stadtputzete geht in die zweite Runde

Weingarten putzt sich raus: Nach dem großen Erfolg der ersten Stadtputzete wird die Müllsammelaktion in diesem Jahr am 19. und 20. April wiederholt. Vereine, Studierende, Unternehmen, Schulen, aber auch Familien, Freunde und einzelne Personen sind eingeladen, an diesen beiden Tagen herumliegenden Abfall und Zigarettenstummel auf Straßen und Grünflächen einzusammeln.

Alte Pizzaschachteln, leere Flaschen, Plastikverpackungen, Kippen: Leider sind viele öffentliche Plätze in Weingarten regelmäßig vermüllt. Die Gruppe „Bürger in Kontakt“ (BiK), die seit 14 Jahren beim Projekt „Patenschaften für ein Stück Weingarten“ ehrenamtlich kleine Ecken, Wege und Brunnen verschönert, hat daher 2023 zusammen mit der Verwaltung eine konzertierte Stadtputzaktion ins Leben gerufen, die nun jeden Frühling stattfinden soll - dieses Jahr am Freitag und Samstag, den 19. und 20. April.

Ein großes Problem sind weggeworfene Zigaretten. Sie enthalten Gifte wie Arsen oder Blei, ihre Filter zersetzen sich erst nach vielen Jahren. Zigaretten wegzuwerfen ist mittlerweile rechtlich verboten. In Baden-Württemberg wird für eine Kippe ein Bußgeld in Höhe von 50 bis 250 Euro fällig.

Die Stadtputzte will wie bereits bei der Premiere 2023 das Bewusstsein darauf lenken, was achtlos entsorgter Unrat anrichtet. Unter anderem der Nabu, die Umwelt-AG der beiden Hochschulen sowie mehrere Schulklassen und Kindergärten haben bereits angekündigt, Ende April mitanzupacken. Selbstverständlich ist auch ein Team der Stadtverwaltung wieder dabei. Jede Gruppe kann Einsatztag, -ort und -dauer selbst wählen. Die Stadt kümmert sich um die Ausstattung mit Material wie Gummihandschuhe, Müllsäcke und - so lange der Vorrat reicht - Zangen sowie um die Entsorgung des Abfalls.

Interessierte können sich bis Donnerstag, 28. März, per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0751/405107 anmelden. Neben der Anzahl an teilnehmenden Personen freuen sich die Veranstalter über die Angabe, in welchem Gebiet die Gruppe unterwegs sein möchte und ob Hilfsmittel wie Zangen benötigt werden. Aktuelle Infos rund um die Aktion gibt es unter www.stadt-weingarten.de/stadtputzete.