Weingartener sollen Samen leihen und für andere vermehren

Alblinse, Teufelsohr und Rote Hirschzunge - kaum einer kennt sie noch, denn zwischen 75 und 90 Prozent aller Arten an Gemüse, Kräutern oder Blumen sind aus den Gärten und von den Wiesen und Äckern verschwunden. Um wieder mehr Sorten in den Umlauf zu bringen, hat die Bücherei Weingarten eine Saatgutbibliothek eingerichtet. Mit einem Vortrag am 1. März startet das Projekt.

25 Sorten fürs Erste

Jeder darf sich ab jetzt Samen gegen eine kleine Schutzgebühr mitnehmen und zu Hause versuchen, die Pflanze zum Wachsen zu bringen. Ziel ist es, dass derjenige selbst wieder Samen erntet und ein paar davon in die Saatgutbibliothek bringt. So wären immer Samen vorhanden und würden sich verbreiten. Den Grundstock bilden 25 Sorten, die von der Saatgutinitiative „Tatgut“ aus Tettnang stammen.

„Wir wollen nachhaltig sein, die Biodiversität fördern und das alte Gärtnerwissen wieder unter die Leute bringen“, sagt Petra Hasenfratz, Leiterin der Bücherei.

Man müsse sich bewusst werden, dass die meisten Kulturpflanzen ausgestorben seien, denn sie können ohne die Menschen nicht mehr überleben. Das Saatgut müsse von den Menschen häufig bearbeitet und wieder eingepflanzt werden.

Das weiß keiner besser als Patrick Kaiser, Chef von „Tatgut“ und dem Verein Genbänkle. Der Mann mit den 14 Äckern versucht, so viele Kulturpflanzen wie möglich wiederzubeleben und zu vermehren. Er hat Geoökologie studiert und seinen Master in Pflanzenzüchtung und Saatguttechnologie gemacht. Und er wartet im Gegensatz zu anderen, bis der Kopfsalat zu sprießen beginnt. Dann wachsen hohe, schmale Blüten empor, und genau darin befindet sich das Saatgut. Das müsse man aber auch erst einmal wissen. Das tun viele eben nicht.

Der Geschmack der Ringelbete ist süßlich und im Unterschied zur Roten Beete kaum erdig. (Foto: Der Geschmack der Ringelbete ist süßlich und im Unterschied zur Roten Beete kaum erdig. )

Menschen essen nur 20 von 75.000 Pflanzen

Die meisten Sorten seien in den vergangenen 150 Jahren verschwunden. Gründe dafür waren der Krieg, aber auch die Tatsache, dass nur die ertragreichsten Sorten und jene, die sich besonders schnell von Maschinen ernten lassen, weiter angebaut wurden, so Kaiser. Das Wissen wurde nicht mehr durch die Generationen hinweg weitergegeben wie zu jenen Zeiten, als der Garten noch die Familie ernährte.

„Man muss sich vorstellen, dass wir 75.000 essbare Pflanzenarten haben, uns aber nur von 20 von ihnen ernähren“, sagt Patrick Kaiser. Es gebe allein mehr als 5000 verschiedene Sorten an Tomaten und 100 Knoblaucharten. Häufig sei der Geschmack alter Sorten sehr gut, Farben und Formen ganz besonders.

Das sind nur einige von mindestens 5000 existierenden Thomaten-Sorten. Sie wachsen auf den Beeten von Patrick Kaiser. (Foto: Patrick Kaiser )

Die Alblinse etwa sei ebenfalls verschwunden gewesen. Nirgends hätten der 32-Jährige und sein Team Samen entdecken können, bis sie schließlich in Sankt Petersburg fündig wurden. Heute sei die Linse wieder deutlich bekannter und werde gern gekauft.

Es gebe zwar eine Gendatenbank in Deutschland, wo viele Sorten zur Sicherung eingefroren lagern, doch nur wenig Haus- und Hofsorten von früher. „Außerdem wollen wir die Sorten ja wieder unter die Leute und in die Gärten bringen und nicht einfrieren“, sagt Kaiser.

Vortrag am 1. März

Auch in Tettnang und Bad Waldsee habe er Saatgutbibliotheken eingerichtet, bisher sind das die einzigen in der Region. Tettnang gehe nun ins vierte Jahr und brauche keine Samen mehr von ihm - die Bürger halten das System aufrecht, indem sie selbst immer wieder Saatgut bringen. Und so ist es auch für Weingarten angedacht.

Für 6 Euro gibt es beispielsweise eine Sammeltüte, in der sich Kräuter, Blumen, Gemüse und eine Tomatensorte befinden. Auch eine Auswahl an Einzeltüten für 1,50 Euro wird es geben. Alle Samen seien pflegeleicht und ließen sich innerhalb eines Jahres vermehren. Man brauche auch nicht zwingend einen Garten, größere Töpfe würden ausreichen. Patrick Kaiser fügt hinzu: „Saatgut muss man übrigens trocken, kühl und dunkel lagern, am besten in einem Schraubglas im Keller oder in einem Schrank. Es darf keine Feuchtigkeit eindringen.“

Finanziert wird das Projekt - das rund 1700 Euro kostet - von der Bürgerstiftung Weingarten. Es wird noch einmal ausführlich im Vortrag „Vielfalt säen - Zukunft ernten“ am 1. März um 19.30 Uhr in der Bücherei Weingarten, Abt-Hyller-Straße 19, behandelt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per Mail an [email protected] oder Telefon 0751/76451973 ist erwünscht. Weitere Aktionen, auch in Zusammenarbeit mit der VHS, sollen folgen.