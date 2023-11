Weingartener Sauna soll noch mal in vollem Umfang öffnen

Es ist die letzte Möglichkeit, die Weingartener Sauna zu genießen, ehe sie 2025 komplett geschlossen wird. Die Stadtverwaltung möchte die Sauna im Hallenbad bald wieder in vollem Umfang öffnen, nachdem sie aufgrund der Gasmangellage im September 2022 beschlossen hatte, die Öffnungstage zu reduzieren und einige Angebote ganz zu streichen. Auch die Wassertemperatur in den Becken des Hallenbades soll wieder hochgeschraubt werden. Noch muss allerdings der Gemeinderat darüber entscheiden.

Anfang 2025 soll die Sanierung des Hallenbades beginnen. Bis Anfang 2027 soll das Bad geschlossen bleiben, danach wird es keine Sauna mehr geben. Das ist bereits beschlossene Sache, denn die Stadt muss sparen. Bis dahin allerdings möchte sie den Bürgern offenbar noch mal etwas bieten. Im Herbst 2022 ‐ zu Zeiten der Energiekrise ‐ hatten Stadtverwaltung und Gemeinderat entschieden, die Softsauna und das Dampfbad zu schließen. Die Öffnungstage wurden von sieben auf fünf Tage reduziert, die Öffnungszeiten generell gekürzt.

Besucher sollen wieder zufrieden sein

Wie die Stadt in der Sitzungsvorlage für den Verwaltungsausschuss nun schreibt, ist eine Gasmangellage für den Winter 2023/24 „sehr unwahrscheinlich“. Deshalb sollen „diese Einschränkungen in der Saunalandschaft zurückgenommen werden“. Damit würde die Sauna in den Regelbetrieb zurückkehren.

Laut den Mitarbeitern vor Ort haben die reduzierten Öffnungszeiten zu vielen Besuchern auf einmal geführt. Das hatten Saunabesucher der „Schwäbischen Zeitung“ schon im vergangenen Jahr mit den Worten bestätigt: „Es ist jetzt bumsvoll. Mit 35 Leuten sitzen wir da wie die Heringe, es scheint also Bedarf zu geben.“

Die Stadt findet, dass eine Entzerrung sowohl für die Zufriedenheit der Besucher als auch für die Betriebsabläufe sinnvoll und vorteilhaft wäre. Allerdings: Würde sich die Versorgungslage mit Gas zum Heizen noch einmal deutlich verschlechtern, müsste erneut beraten werden. 14.000 Besucher zählt die Sauna jährlich.

Nachteil zu anderen Bädern verhindern

Gleichzeitig soll die Temperatur des Wassers in den Becken des Hallenbads wieder erhöht werden. Sie wurde ebenfalls im vergangenen Jahr heruntergeschraubt, um Energie zu sparen. Damit will die Stadt auch den Rückgang der Besucherzahlen im Vergleich zu den umliegenden Bädern verhindern, denn die haben die Temperatur wie das Hallenbad Baienfurt entweder gar nicht gesenkt, oder wie das Hallenbad Ravensburg bereits wieder angehoben.

In Weingarten soll das Nichtschwimmer- und Sportbecken nun von 26 zurück auf 28 Grad erwärmt werden. Die Temperatur im Kinderbereich war nie gesenkt worden. Die Stadtverwaltung schreibt: „Damit werden auch die deutlichen Einschränkungen bei den Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Schul- und Kursschwimmen aufgehoben.“

Derzeit sind Hallendbad und Sauna allerdings schon für erste Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Mitte Dezember 2023 geschlossen. Ob alles so umgesetzt wird wie geplant, entscheiden die Gemeinderäte. Zunächst wird das Thema im Verwaltungsausschuss am 13. November vorberaten.