Die Schwäbisch-Alemannische Fasnet hat offiziell am Dreikönigstag, 6. Januar, mit dem ersten Glockenschlag um Punkt 12 Uhr begonnen. Das feiert der rot-weiße Plätzler der Plätzlerzunft Altdorf Weingarten traditionell mit dem Anschnellen. Auch die Saublodern, beziehungsweise Rindsblodern, hat der Plätzler für dieses Jahr schon bearbeitet. Nicht unbedingt eine geruchsfreundliche Angelegenheit.

Wenn der rot-weiße Plätzler - hinter dessen Maske sich ausschließlich Männer verbergen - seine Karbatsche schwingt, dann ist Fasnet.

Bis zu 200 Plätzler und Karbatschen-Freunde haben sich am vergangenen Samstag vor dem Gasthaus Bären versammelt, um die Fasnet mit den lauten Knallgeräuschen ihrer Karbatschen willkommen zu heißen. Da jeder Interessierte teilnehmen konnte, waren die Schneller auch alle in zivil ohne Häs.

Aus Schlachtabfällen gefertigt

Schon einige Wochen zuvor hat sich eine Plätzlergruppe um die acht Personen getroffen, um Rindsblasen, sogenannte Rindsblodern, für die närrische Zeit vorzubereiten. 101 Stück hängen derzeit zum Lufttrocknen. „Die Blodern kommen schon aus den Urzeiten der Fasnet. Diejenigen rot-weißen Plätzler, die nicht schnellen, tragen die Rindsblodern an einem Stock mit sich“, sagt Plätzler Ralf Kees.

Wenn der Plätzler sie auf den Kopf eines anderen sausen lässt (was nicht schmerzt), soll das den Klang eines hohlen Kopfes wiedergeben.

101 Rindsblodern haben die Plätzler zum Trocknen aufgehängt. Die kommende Fasnet wird mit dem Großen Narrentreffen und der normalen Fasnet anstrengend. (Foto: reb )

Viele Zünfte nutzen Saublodern, also die Blase von Schweinen, die seien aber sehr viel kleiner und nicht so robust. Die Blasen zählen zu den Schlachtabfällen, weshalb es nicht mehr so einfach sei wie früher, an welche heranzukommen. In diesem Fall half ein Großschlachthof. Je nachdem in welchem Zustand die Blasen angeliefert würden, bedeute es mehr oder weniger Arbeit, so Kees. Denn die Plätzler müssen sie gut putzen und manchmal hänge noch Fett oder Gewebe daran, das entfernt werden muss.

Fieser Geruch beim Putzen

„Für viele ist das eine Überwindung. Es sieht nicht appetitlich aus und die Blase eines Tieres riecht entsprechend“, sagt Ralf Kees. Erst wenn sie nach der Reinigung durch und durch getrocknet ist, verfliege der unangenehme Geruch.

Zuvor werden die Blasen mit einem Kompressor aufgeblasen und mit einer speziellen Metzger-Technik abgebunden. Vier bis fünf Tage müssen sie trocknen, denn je länger sie trocknen, desto stabiler werden sie. Eine Fasnet lang halten sie dann auf jeden Fall durch, so Ralf Kees, wer sie pfleglich behandelt richtig aufbewahrt, dem leisten sie aber auch mehrere Jahre treue Dienste.