Lästerliche Wortgefechte und lustige Wettkämpfe gehören zur (genderfreien) Narrenverbrüderung, die jeweils am Fasnetssamstag abwechselnd in Weingarten und Ravensburg zelebriert wird. In diesem Jahr hatten die Weingartener Heimrecht. Und so war es wenig überraschend, dass bei der Publikumsabstimmung die Gäste aus der südlichen Vorstadt Verlierer nach Punkten waren. Doch sie trugen die erwartbare Niederlage mit Fassung und einem kräftigen Schuss Humor.

Nachdem die närrischen und sonstigen Ereignisse der vergangenen Wochen und Monate in aller unernsten Gründlichkeit aufgearbeitet waren, mal in Reimform, mal in Prosa, ging es wacker ans Werk. Zunächst galt es, aus einem von der jeweiligen Gegenseite vorgegebenen Stichwort-Katalog ein sinnreiches Gedicht zu schmieden. Kultur-Abteilungsleiter Rainer Beck aus der Riege der städtischen Stubenhocker und Radioreporter Dirk Bolzin meisterten diese knifflige Aufgabe zur größten Zufriedenheit des anwesenden Publikums.

Rapps Rappe verliert den Kopf

Danach mussten die beiden Oberbürgermeister Clemens Moll und Daniel Rapp in die Wettkampf-Arena steigen. Ausgestattet mit zwei prächtigen Steckenpferden, galt es, aus dem Stegreif eine Dressurprüfung zu absolvieren, die keine vorgegebene Schrittfolge kennt, sondern ausschließlich nach ihrem künstlerischen Ausdruck bewertet wird. Ritter Daniel strapazierte dabei seinen Rappen dermaßen stark, dass dem armen Tier der Kopf von der Stange abgetrennt wurde. Doch Rapps enormer körperlicher Einsatz und die Intensität seiner reiterlichen Darbietung wurde von der fachunkundigen Jury höher bewertet als die tänzerische Eleganz, die Clemens Moll auf das Pflaster gezaubert hatte.

Also musste den Wettstreit eine sportliche Disziplin entscheiden, bei der ausschließlich Zahlen und Fakten zählen. Jeweils drei Kinder traten gegeneinander an. Jedes Team stellte eine Werferin, die aus einem Zuber Bälle nach hinten über die Schulter warf. Eine Mannschaftskameradin sollte diese Bälle in einem Käscher auffangen. Und ein drittes Kind hatte die Aufgabe, die daneben geworfenen Bälle aufzusammeln und nachträglich in den Käscher zu befördern. Und hier waren deutlich mehr rote Bälle im Weingartener Netz gelandet als blaue in dem der Ravensburger.

Winterlicher Gesichtsbewuchs muss ab

Nachdem sich Plätzler, Mostclub-Mitglieder, Räuber des Schwarzen Veri und Milkaner sowie die beiden Stadtoberhäupter sogar unter Zuhilfenahme des Polizeipräsidenten Uwe Stürmer verbal kräftig abgewatscht hatten, sangen alle gemeinsam und mit Inbrunst das hohe Lied auf die Narrenverbrüderung. Am Aschermittwoch ist zwar die Narretei wieder vorbei und bei Daniel Rapp der winterliche Gesichtsbewuchs wieder ab (auf mehrfachen Wunsch einer Person aus der Familie, wie er verriet), aber man verträgt sich im Schussental auch ohne Verkleidung in guter Nachbarschaft.