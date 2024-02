Der Weingartener Johannes Beutler, 37 Jahre alt, ist bald in der neuen Quiz-Show „The Floor“ auf SAT 1 zu sehen. Sollte er die Show gewinnen, winken ihm 100.000 Euro - er müsste bis dahin aber in etlichen Wissensduells gegen die anderen Kandidaten gewinnen. Am Donnerstag, 29. Februar, beginnt die Show.

Der „Floor“ ist in Hundert gleich große Quadrate unterteilt, die jeweils ein Wissensgebiet darstellen. Unternehmensberater Johannes Beutler tritt in der Wissenskategorie „Deutsche Politik“ an. Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert einen benachbarten Gegner zum Quiz-Duell in dessen Kategorie heraus.

Zeitdruck verzeiht kaum Fehler

Dann beginnt das Quiz gegen die Zeit: Jeder Duellant hat 45 Sekunden auf dem Zeitkonto. Abwechselnd müssen sie Fragen zu Bildern, Hörsequenzen oder Hinweisen beantworten. Nach jeder richtigen Antwort stoppt die eigene Uhr. Wer zu lange braucht und wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, verliert das Duell und muss die Show verlassen. Der Gewinner übernimmt das Feld der Gegnerin oder des Gegners. Für die Kandidaten gilt es, taktisch zu spielen, um immer mehr Boden gutzumachen - mit dem Ziel, am Ende der sechs Shows als Sieger hervorzugehen, wie die Veranstalter erklären.

Demnach ist die jüngste Teilnehmerin 19 Jahre alt. Der Älteste 55. Alle Bundesländer, außer Thüringen, sind auf dem „Floor“ vertreten. Außerdem jeweils einmal Österreich und die Schweiz. Spielführer ist Matthias Opdenhövel. Er sagt: „Das Themenspektrum ist riesig, der Zeitdruck verzeiht kaum Fehler.“ Die Hundert Wissensgebiete der Kacheln erstrecken sich auf alle Lebensbereiche: von Musik über Geografie, Promis, Sport, Film & Fernsehen bis zu Biologie, Essen & Trinken oder Linguistik.

Bisher noch nicht in Quiz-Shows gewonnen

Genau das ist es, was Johannes Beutler am meisten begeistert hat. Er sagt: „Die Kandidaten kamen aus den verschiedensten Gesellschaftsschichten und Regionen. Besonders spannend waren die ganzen unterschiedlichen Charaktere, mit denen man sich austauschen konnte.“ Während er sich für Deutsche Politik interessiert - er hat Politikwissenschaften in Augsburg studiert - konnten andere etliche Tierrassen auswendig oder wussten, welche Lieder wann beim Eurovision Song Contest gespielt wurden. „In vielen Wissenskategorien wäre ich blank gewesen“, so Beutler.

Der selbstständige Unternehmensberater stammt aus Weingarten, lebte schon in München, Stuttgart und derzeit in Peking. Und er hat sich schon bei einigen Quiz-Shows im Fernsehen beworben. Bei den Sendungen „Gefragt-Gejagt“ kam er genauso durch die Testphasen wie beim Quizduell, die beide in der ARD ausgestrahlt wurden. Dort hatte er jedoch nie Geld abräumen können. Beutler: „Ich will einfach mal sagen können, im Fernsehen was gewonnen zu haben.“ Ein Traum wäre es noch, auf dem Stuhl bei „Wer wird Millionär?“ gegenüber von Moderator Günther Jauch zu sitzen.

Nur nicht aus der Ruhe bringen lassen

Nun hat er sich erst einmal durch die zwei Castingrunden für „The Floor“ gekämpft. Im Gebiet diverser aktueller Nachrichten sei er immer informiert. Auch der Bereich Sport sei ein Steckenpferd von ihm. Gut außerdem: Der Zeitdruck, den die Duellanten während des Quiz’ haben, störe ihn nicht. Er versuche, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Johannes Beutler findet, dass die Quizshow gerade für Zuschauer sehr kurzweilig ist und freut sich darauf, wenn er sich die erst Folge ansehen kann.

Also: Wer erkennt am schnellsten Fußballwappen? Wer erhört am schnellsten Bands an ihren Songs? Wer errät am schnellsten Kinderserien anhand von vier Hinweisen? Und vor allem: Wie weit kommt Johannes Beutler aus Weingarten? Früher oder später wird auch er in ein Duell einsteigen müssen. Um 20.15 Uhr am 29. Februar ist die Show auf SAT 1 und Joyn zu sehen. Es wird sechs Wochen lang jeweils eine Folge ausgestrahlt.