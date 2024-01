(sz) Aufgrund des Großen Narrentreffens in Weingarten öffnet Maler Conrad David Arnold wieder seine Türen. 47 große und kleine Fasnetsbilder in Öl und Aquarell werden ausgestellt. Darauf zu sehen sind unter anderem: Weingartner Plätzler, Franzosenrössle, Laura mit Lauratalgeister, Wurzelsepp, Bockstallnarren, Bad Waldseer Narro, Schrättele, Faselhannes, Schorreweible, Ravensburger Hexenliesel, Schreikragen, Räuber mit Räuberbräuten, Basler Trommler und Pfeifer, Waggis sowie Rote Narren aus Haslach im Kinzigtal. Das Gemälde „Rottweiler Narrensprung ist wegen seiner Größe von 1,80 Meter mal 1,20 Meter in der Schaufensterausstellung im Modehaus Mayer-Rosa zu sehen. Die Tage der offenen Tür in der Wilhelmstraße 46 in Weingarten finden am Sonntag, 14. Januar, Samstag, 20. Januar und Sonntag, 28. Januar, jeweils von 14 bis 17 Uhr, statt. Die Ausstellung endet am 14. Februar. Die Galerie ist zudem jederzeit nach telefonischer Anmeldung geöffnet.