Weingartener Lindenhofstadion ab Oktober wieder nutzbar

Die Bauarbeiten am Weingartener Lindenhofstadion schreiten in großen Schritten voran. Bereits am Monatsende soll die Sanierung weitestgehend abgeschlossen sein, sodass die Sportstätte Anfang Oktober wieder voll genutzt werden kann. Die Kosten für die Maßnahmen belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. Im kommenden Frühjahr sollen bereits die nächsten Arbeiten am Stadion stattfinden.

Neue Bewässerungsanlage für das Spielfeld

Laut der Abteilungsleiterin für Tiefbau und Grünflächen der Stadt Weingarten, Annette Mehrle, hat die Sanierung wie geplant am 1. März begonnen. „Zuerst wurde die Grasnarbe auf dem Spielfeld entfernt, danach wurde die komplette obere Bodenschicht abgetragen“, sagt sie. Das sei nötig gewesen, um die Entwässerungseinrichtung in den notwendigen Teilbereichen zu reparieren und eine neue Bewässerungsanlage für den Rasen installieren zu können.

Ein Problem dabei sei das schlechte Wetter im Frühjahr gewesen. „Der Regen hat die Erdarbeiten ein wenig erschwert, deshalb haben wir uns in dieser Zeit um die befestigten Bereiche, wie zum Beispiel den Asphalt und die Tartanbahn, gekümmert“, sagt Mehrle. Zu Verzögerungen an der geplanten Bauzeit sei es daher nicht gekommen.

Anschließend wurde das Spielfeld wieder mit Humuserde und Substraten aufgefüllt und ein neuer Rasen angesät. Während der Hitzeperiode in den vergangenen Wochen habe der gegossen werden müssen, um richtig anwachsen zu können. „Mit der neuen Bewässerungsanlage war das natürlich kein Problem“, so Mehrle.

Die Tartanfläche erhält ein „Bahnzeugnis“

Die um das Spielfeld herum verlaufende Kunststoffbahn wurde ebenfalls vollständig erneuert. „In der Vergangenheit wurden immer wieder kaputte Stellen ausgebessert, eine komplette Sanierung war also definitiv notwendig“, meint die Abteilungsleiterin. Die Rennbahn war circa 30 Jahre alt und hatte teilweise große Schäden, wie Risse, Unebenheiten und Löcher. „Bei der Sanierung hatten wir aber Glück, weil der Untergrund der alten Bahn noch gut erhalten war“, sagt Mehrle.

Die Stadt hat geliefert, jetzt sind die Sportler dran Sabine Weisel

Auch die Ausstattungselemente der Leichtathleten wurden erneuert, so zum Beispiel die Sandgruben für den Weitsprung. Aktuell werde die Bahn noch normgerecht vermessen und liniert. Anschließend würden die Maße dann von einem Experten überprüft und die Anlage erhalte ein offizielles „Bahnzeugnis“. Nur so erhielten mögliche Rekorde ihre offizielle Gültigkeit. „Die Stadt hat geliefert, jetzt sind die Sportler dran“, scherzt die städtische Pressesprecherin Sabine Weisel.

Auch eine neue Flutlichtanlage ist geplant

Während der 24–wöchigen Bauzeit mussten die Sportler auf andere Anlagen ausweichen. Den SV Weingarten zog es beispielsweise auf den Sportplatz des Welfen–Gymnasiums, die Razorbacks verlagerten ihre Spielstätte vorübergehend in das Ravensburger TSB–Stadion. „Da gab es eigentlich keine größeren Probleme, die Vereine haben wir frühzeitig über die Sanierungspläne informiert“, meint Mehrle. Lösungen hätten daher schnell gefunden werden können.

Im kommenden Jahr soll dann noch die Flutlichtanlage erneuert werden. Dabei würde die bestehende Anlage durch energiesparende LED–Scheinwerfer ersetzt. Kostenpunkt hierfür: Rund 250.000 Euro. Während der Arbeiten könne der Spielbetrieb aber vollständig weitergehen.

Ein Großteil der Kosten wird übernommen

Eigentlich waren für die Sanierung des Lindenhofstadions nur 977.000 Euro vorgesehen. Dieser Etat wurde später auf 1,2 Millionen Euro aufgestockt. „Das liegt daran, dass erst im Nachhinein entschieden wurde, die Flutlichtanlage ebenfalls zu erneuern“, so Mehrle. Mit dieser Summe sei man dann aber gut ausgekommen, eine weitere Aufstockung des Budgets sei nicht nötig gewesen.

Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 560.000 Euro, die restliche Summe wird von Förderungen durch Bund und Land gedeckt. „Insgesamt können wir mit dem Ablauf des Projekts sehr zufrieden sein. Ich denke, wir können den Bürgern ein schönes saniertes Stadion liefern“, sagt Annette Mehrle. Aktuell müssten noch der übrig gebliebene Erdaushub abtransportiert und verschiedene Vermessungsarbeiten durchgeführt werden, ehe die Sportanlage Anfang Oktober von den Sportlern wieder genutzt werden kann.