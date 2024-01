Ein Sarg ist die neue Muse des Weingartener Künstlers Jürgen Frankenhauser-Erlitz. Er wird im Frühjahr ein Fotobuch herausbringen, in dem er verschiedenste und sehr lebendige Menschen in einem Sarg liegend fotografiert hat. Etwa eine Transfrau, einen Filmregisseur, einen Blutreiter, eine Blutreiterin und sich selbst - nicht alle sind voll bekleidet.

Mit dem Sarg auf der Argen versuchte sich der Künstler schon vor drei Jahren. (Foto: Jürgen Frankenhauser-Erlitz )

Der Künstler stellt dar, was ihn beschäftigt, in dem Fall Endlichkeit und Tod. Und er setzt sich gern kritisch mit Themen auseinander. Das hat in der Vergangenheit nicht nur für Lob gesorgt, manche wechselten gar die Straßenseite, wenn sie ihn sahen.

Kunst des 59-Jährigen ist umstritten

Die letzte Einzelausstellung von Frankenhauser-Erlitz als Maler ist schon 14 Jahre her und dauerte nur einen Tag, aber sie hatte es in sich. Die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Blutritt auf seinen Bildern stieß nicht nur auf Gegenliebe. Auch, weil der 59-Jährige die Figuren auf seinen Bildern häufig nackt darstellt.

Ich stelle gern Dinge klar, die für mich eine Scheinheiligkeit haben, sagt er.

Dennoch hat er genug Fans: Durch die vielen Auftragsarbeiten komme er kaum zu seinen eigenen Projekten. Viele Kunden würden Aktporträts von sich bestellen, aber auch Zünfte geben Bilder in Auftrag, denn Jürgen Frankenhauser-Erlitz ist von jeher ein Fasnets-Fan und schon lange in der Plätzlerzunft Weingarten und dem Mostclub aktiv. Und: Seine Ehefrau ist niemand Geringeres als die Plätzler-Chefin Susanne Frankenhauser. Die ist, so sagt der Künstler schmunzelnd, nicht immer begeistert von seinen Werken, weshalb im Haus auch keine Bilder von ihm hängen. Das aber sei für ihn kein Problem, denn Geschmäcker seien schließlich verschieden.

Wegen der Verbundenheit zur Fasnet hat er das Logo für Weingarten zum Großen Narrentreffen im Januar 2024 entworfen und wird auch Bilder für die Ausstellung „Närrische Plakatkunst im Spiegel ihrer Zeit“ in der Akademie der Diözese beisteuern.

Sarg wegen Wasserschaden günstig zu haben

Was ihn aber gerade wirklich bewegt, ist der Sarg, der mit einem Propeller und Leitern als Flügel versehen ist, und im Atelier des Künstlers in Tettnang-Laimnau steht. Zu dem Holzobjekt, das wegen eines Wasserschadens günstig im Internet zu haben war, kam er durch eine Bekannte. Sie hatte den Sarg im Atelier lagern wollen und Frankenhauser-Erlitz freie Hand gegeben. Aber erst, als er beim Malen an der Staffelei rückwärts über den herumstehenden Sarg gefallen ist, dachte er: „Mach was damit!“

Zu Fuß unterwegs mit Esel und Sarg hat Jürgen Frankenhauser-Erlitz sicherlich einige Blicke auf sich gezogen. (Foto: Jürgen Frankenhauser-Erlitz )

Es war vor drei Jahren, als ihm die Idee kam, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, in dem er den Sarg mit den vier Elementen verbindet. Zunächst mit dem Wasser. Der Künstler ist mit dem Sarg auf der Argen gefahren - wenn auch immer wieder untergegangen. Für das Element Erde hat Jürgen Frankenhauser-Erlitz den Sarg entsprechend dekoriert und ist mit ihm samt Esel losgelaufen. „Jesus ist auch auf einem Esel geritten, das ist ein Friedenssymbol“, sagt er.

Auseinandersetzung mit seiner Kunst gab es auch bei diesen Aktionen: Manche zufällige Zeugen hätten ihn beschimpft, manche seien neugierig mit ihm ins Gespräch gekommen. Für das Thema Luft ist der Sarg nun entsprechend optisch vorbereitet. Am Ende soll der Sarg im Rahmen des Elements Feuer verbrannt werden, oder zumindest angezündet.

Doch das Projekt weitete sich ungeahnt aus. Ein Freund des Künstlers, der Regisseur Douglas Wolfsperger (unter anderem bekannt geworden durch den Film „Die Blutritter“) habe in dem Sarg bei einem Besuch gern zum Scherz Probe liegen wollen. „Dann kam ein Nachbar von mir, der das gesehen hat, und sich auch hineinlegen wollte“, so Frankenhauser-Erlitz. Dazu habe der Nachbar auch etwas gedichtet und es entstand langsam die Idee eines Fotobuches. Auf der rechten Seite soll immer das Bild zu sehen sein, links eine Botschaft des Menschen, der mit dem Sarg abgebildet ist.

Blutreiterin mit Paradies-Apfel

Der Weingartener Künstler selbst hat sich nackt im Sarg fotografieren lassen, denn „nichts ist nackter als der Tod“. Mittlerweile haben rund 100 Menschen aus der Region wissen wollen, wie es ist, in einem Sarg zu liegen. Etwa 70 davon ließen sich auch für das Buch fotografieren. Unter anderem Fasnets-Experte Jürgen Hohl, Umweltaktivist Samuel Bosch und eine Transfrau. Ein Blutreiter aus Weingarten ließ sich ebenfalls in der entsprechenden Montur ablichten, auch, wenn er so groß ist, dass seine Beine aus dem Sarg herausragen. In seiner Hand hält er ein Kreuz sowie das Buch „Christus auf der Reeperbahn“.

Will bald nur noch eigene Projekte umsetzen und keine Auftragsarbeiten mehr annehmen: Jürgen Frankenhauser-Erlitz. (Foto: Jürgen Frankenhauser-Erlitz )

Da seit zwei Jahren auch Frauen am Blutritt teilnehmen dürfen, lichtete Jürgen Frankenhauser-Erlitz zusätzlich eine Blutreiterin ab. Die Dame trägt allerdings eine Maske, damit sie nicht erkannt wird - dafür fehlt ihr die Hose, die unter anderem durch einen Paradies-Apfel ersetzt wird. Häufig, so erzählt der Künstler, würden sich die Menschen öffnen, wenn sie im Sarg liegen und von den Problemen ihres Lebens berichten. Ähnlich einer Zusammenfassung, mit den Überlegungen dazu, was sie verpasst haben könnten. Die gute Nachricht: Da Foto im Sarg nicht das Ende ihres Lebens bedeutet, ist eine Veränderung möglich.

Im Frühjahr soll der Bildband des jetzt schon zweifachen Opas Jürgen Frankenhauser-Erlitz erscheinen. Ob es dazu auch eine Ausstellung geben wird, ist noch nicht sicher, angedacht ist sie aber. Schon bald will er keine Auftragsarbeiten mehr annehmen, sondern nur noch das tun, was ihn erfülle. Beispielsweise die gemeinsame Malgruppe mit der Künstlerin Petra Mang von Hinten. Dort stehen Kunstinteressierte zwischen 15 und 80 Jahren einmal im Monat abwechselnd für die anderen Modell, um ihre Fertigkeiten zu verbessern.