Der Weingartener Künstler Conrad David Arnold veranstaltet wie jedes Jahr seine Tage der offenen Tür. 2023 beginnen sie am 25. November in seinem Atelier in der Wilhelmstraße 46 in Weingarten.

Aus seinen Tausenden von Werken, die Arnold in seinem 82-jährigen Leben gemalt, gezeichnet oder geformt hat, hat er mehr als 100 ausgewählt und neu erschaffen. Hinzu kommen viele Plastiken, Bücher und eine große Auswahl an Kunstkarten. Er wird alles auf drei Stockwerken in mehreren Räumen präsentieren.

Auch spirituelle Malerei

Die Bandbreite der Ausstellungsstücke reicht von abstrakten Malereien über detailgetreu dargestellte Winterlandschaften. Mal werden die Bilder von vielen, prallen Farben beherrscht, mal von Pastelltönen des Winters. Die Motive sind ebenfalls sehr unterschiedlich, zeigen Bäume, die Weingartener Basilika, den Mond, oder Engel, denen Arnold in seinem Schaffensprozess viel Aufmerksamkeit schenkte.

Der studierte Künstler bezeichnet sich auch als „Lichtmaler“, zu dem er durch eine visionäre Erfahrung geworden sei. Es habe sich eine völlig neue, spirituelle Malerei entwickelt, wie er sagt: „Ich male Lichtwesen, male Lichtzellen, male Engel, obwohl wir sie nicht sehen können. Indem ich sie male, mache ich sie sichtbar.“

Porträts spielen große Rolle

Nicht minder gern formt er an kleinen Plastiken, die er ebenfalls ausstellt. Meistens handelt es sich dabei um Menschen in Bewegung. Überhaupt sei ihm der Mensch immer das Wichtigste geblieben. „Ich male die Menschen und male für die Menschen“, sagt Arnold. Deshalb hat der Künstler, ein waschechter Weingartener, etliche Porträts in seinem bisherigen Leben auf die Leinwand gebracht. Unter anderem ließ sich der Schauspieler Heinz Rühmann von ihm malen.

Kunst sei für Conrad David Arnold das Spiegelbild des Geistes und der Seele. Auch heute noch male er täglich. So sind weit mehr als 6000 Werke entstanden, über 300 Ausstellungen hat er bereits präsentiert, auch im Ausland, in das er immer gern reiste. Heute, sagt er, verbringt er die meiste Zeit mit seiner Frau Ingrid und Tochter Iris in seiner Heimatstadt. Dort lebe er im Jetzt und nutze seine Zeit, um das zu tun, was ihn erfüllt: Kunst schaffen.

Die Tage der offenen Tür im Atelier von Conrad David Arnold in der Wilhelmstraße 46 in Weingarten finden am Samstag, 25. November, Sonntag, 26. November, Sonntag, 3. Dezember, und Sonntag, 10. Dezember, jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Mehr Informationen gibt es unter www.conrad-david-arnold-kunst.de