„Von hier in die Welt“ heißt die Serie der „Schwäbischen Zeitung“, in der Weingartener vorgestellt werden, die in der Ferne besonderes erreicht haben. Von hier in die Welt — diese Bezeichnung passt bei Schwimmer und Olympiateilnehmer Clemens Rapp wie die Faust aufs Auge. Wohl kaum ein Sportler hierzulande ist gleichzeitig so heimatverbunden und dennoch auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, wie der in Weingarten geborene Schwimmer.

Der Auswanderer: Clemens Rapp ist in Weingarten geboren und lebt heute in Heidelberg. Weiter weg wäre er nie gezogen. „Dazu bin ich auch einfach zu heimatverbunden“, erzählt der heute 34–Jährige. Nach dem Abitur und weil sein damaliger Trainer sich zur Ruhe gesetzt hatte, zog es das junge Schwimmtalent mit 19 Jahren bereits nach Heidelberg. „Als Provinzmensch war mir Heidelberg am sympathischsten“, erzählt er. Sooft es ging, besuchte er seine Familie zu Hause, und sagt: „Hier konnte ich immer Kraft schöpfen.“

Auf der ganzen Welt hat Clemens Rapp über mehr als zehn Jahre hinweg Wettkämpfe bestritten. Höhepunkte waren etwa die Olympischen Spiele von London 2012 und Rio de Janeiro 2016. Aber auch abseits der olympischen Bühne war der 200–Meter–Spezialist immer viel unterwegs. Ob Stockholm, Doha, Shanghai oder im russischen Kasan — es gibt offenbar kaum einen Erdteil, auf dem Rapp keinen Wettkampf absolviert hat.

Die Karriere: Zum Schwimmsport gekommen ist Rapp „recht spät“, wie er selbst sagt: „Das war mit zwölf oder 13 Jahren. Mein Sportlehrer hat mich damals zu meinem späteren Heimatverein TSV Bad Saulgau gebracht.“ Den verspäteten Einstieg in den Leistungssport machte das aufstrebende Nachwuchstalent aber mit Disziplin und großem Willen wett. „Zum Teil war ich als Sportler sogar etwas übermotiviert“, blickt Rapp auf die Anfänge seiner Karriere zurück.

Der Erfolg sollte ihm aber recht geben: Bis nach dem Abitur 2009 schaffte der zwischenzeitlich zum 1,92-Meter-Hühnen herangewachsene Freistilspezialist den Anschluss an die nationale und sogar internationale Spitze. Völlig unverhofft verpasste Rapp 2008, noch als Junior, die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking nur knapp um gerade einmal eine halbe Sekunde. „Danach hatte ich Blut geleckt“, so der Sportler.

Schwimmer Clemens Rapp, damals 22 und mit dem großen Traum von Olympia. Nur ein Jahr später 2012 in London wurde sein Traum wahr. (Foto: Karl-Heinz Bodon )

Vier intensive Trainingsjahre und zahlreiche internationale Einsätze später war es dann so weit. 2012 in London erfüllte sich Rapp seinen olympischen Traum. Auch wenn er im Team mit der Viermal-200-Meter-Freistil-Staffel auf Platz vier die olympische Medaille denkbar knapp verpasst hat, sei es dennoch ein Höhepunkt seiner Karriere gewesen. „Olympia ist für uns Sportler einfach das Größte, was du erreichen kannst, ein Mythos“, so Rapp.

Dafür habe er mehr als ein Jahrzehnt lang hart trainiert. „Wir hatten wöchentlich zehn Trainingseinheiten, 30 Stunden und circa 60 bis 70 Kilometer im Wasser abgespult.“ Dazu kommen Einheiten im Kraftraum und Läufe für die Grundlagenausdauer. Am Ende stehen ein vierter und ein fünfter Platz bei Olympia, zwei Europameistertitel mit der 200-Meter-Staffel, sowie drei Deutsche–Meistertitel. Finanziert hat sich Rapp während seiner ganzen Karriere selbst. „Zu Beginn haben mich glücklicherweise meine Eltern und der Verein gut unterstützt.“, so Rapp: „Mit der Zeit kamen aber auch die Erfolge, sodass ich irgendwann gut von Sponsorengeldern und Wettkampfprämien leben konnte.“

Das Heute: Trotz seines intensiven Sportlerlebens hat Rapp sich nie zu einhundert Prozent auf den Sport verlassen. Parallel zur Schwimmkarriere studierte er in Heidelberg Wirtschaftsingenieurwesen. Mit dem sportliche Karriereende 2018 schloss Rapp den Master ab. Heute arbeitet er als Projektmanager bei einem Stuttgarter Logistikunternehmen.

Den Ehrgeiz aus früheren Tagen habe er problemlos auf die Arbeitswelt übertragen: Früher habe er versucht, die bestmögliche Schwimmperformance zu erreichen. Heute als Projektmanager optimiere er nicht mehr sich und seinen Körper, sondern die Arbeitsabläufe im Unternehmen. Nach wie vor steigt der zweifache Olympiateilnehmer viermal pro Woche ins Becken und bestreitet zwischenzeitlich auch wieder Wettkämpfe. Wichtiger ist ihm heute aber, die Erfahrungen aus mehr als 15 Jahren Hochleistungssport an den Nachwuchs weiterzugeben. Als Trainer tut er seit einigen Jahren genau das.

Die Beziehung zu Weingarten: Mit der Region ist Rapp nach wie vor sehr verbunden. Noch immer werde er regelmäßig auf seinen schwäbischen Dialekt angesprochen und so oft es gehe, besuche er seine Heimat: „Die Luft und die Menschen sind hier einfach besser“, so der 34–Jährige. Zu Leistungssportzeiten sei die Region ideal für die Regeneration gewesen und auch heute „ein Ort, wo ich einfach mal die Seele baumeln lassen kann“, so Rapp.

Der Wunsch: Sportlich hat Clemens Rapp viel erreicht. Heute liegt sein Fokus auf der Arbeit und der Förderung junger Schwimmtalente. „Die Prioritäten haben sich einfach verändert“, so der Ex–Leistungssportler. Mittlerweile freut sich Rapp deshalb auch einfach mal über einen gemütlichen Abend auf dem Sofa mit Netflix oder einem guten Buch.