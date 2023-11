Eltern, deren Kinder das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ-L) in Weingarten besuchen, sind von der Stadt Weingarten enttäuscht. Sobald der Abriss des Haupttraktes der Talschule beginnt, werden die Primar- und Sekundarstufe des SBBZ-L vorübergehend getrennt untergebracht.

Aber auch wenn das neue Gebäude steht, sollen die jüngeren und älteren Kinder mit Handicap wohl nicht mehr zusammen in einem Gebäude unterrichtet werden. Darin sehen einige Elternvertreter einen großen Nachteil und melden sich in einem Brief an die „Schwäbische Zeitung“ zu Wort.

Älter Schüler kümmern sich um die jüngeren

„Sind unsere Schüler aus der Schussentalschule der Stadt Weingarten etwas wert, oder sind sie wegen ihrem Handicap überflüssig?“, fragen sich die Elternvertreter. Sie fordern von der Stadt, dass sowohl die Primarstufe des SBBZ-L - die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse - als auch die Sekundarstufe - die Kinder von der 5. bis zur 9. Klasse - in einem Schulgebäude unterrichtet werden.

Und zwar während der Bauphase und danach. Die verschiedenen Altersgruppen würden sich umeinander kümmern, sodass sich auch die jüngeren Schüler sicher fühlen.

Man darf die Kinder, die sowieso schon ein Handicap haben, nicht noch durch den Standortwechsel und die Trennung von ihren Bezugspersonen zusätzlich bestrafen, heißt es in dem Brief.

Zum Hintergrund: Im Februar 2024 soll das Hauptgebäude der Talschule, in dem sich das SBBZ-L befindet, abgerissen werden. An dieser Stelle soll ab dem Schuljahr 2026/27 ein Neubau stehen. Während der Bauzeit werden die Schüler im Grundschulalter an der Schule am Martinsberg unterkommen. Die Sekundarklassen lernen in dieser Zeit laut Stadtverwaltung in der Realschule im Schulzentrum. Aufgrund von zu wenig Räumlichkeiten habe die Stadt keine Lösung finden können, um alle Kinder des SBBZ-L in einem Gebäude zu vereinen.

Vom neuen Schulleiter Tobias Bertl seien zuletzt die Hiltrudschule sowie das Solitärgebäude der Realschule am Schulzentrum ins Gespräch gebracht worden. Unabhängig davon, dass beide Gebäude laut Stadt derzeit intensiv anderweitig genutzt werden, seien beide Standorte zu klein für den Raumbedarf.

Stadt diskutiert mit Schulleitung

Auch nach dem Bau der neuen Talschule sollen Primar- und Sekundarstufe nicht mehr zusammen kommen. Zu diesem Thema habe es eine 2019 vom Gemeinderat beschlossene Machbarkeitsstudie gegeben. Sie sieht vor, alle Sekundarstufenschularten an einem Standort zu bündeln, um „flexibler auf künftige Änderungen in der Bildungspolitik reagieren zu können“, so die Stadtverwaltung. Das solle auch Kooperationen zwischen den Schularten erleichtern. Aber: Die Stadt stehe aktuell trotzdem im Austausch mit dem neuen Leitungsteam der Schussentalschule, um zu entscheiden, ob dieser Weg weiterverfolgt wird, oder ob längerfristig doch wieder ein gemeinsamer Standort für das gesamte SBBZ-L angestrebt werden soll.

Diese verbindliche Zusage fordern die Elternvertreter. Sie befürchten, ihre Kinder könnten an den anderen Schulen gemobbt und diskriminiert werden. Besonders schwierig sei es für Kinder, die zusätzlich auch mit Sprachstörungen oder seelischen Problemen zu kämpfen hätten. Die Eltern schreiben: „Die Kinder der Schussentalschule haben ein Recht auf besondere Förderung, sie haben ein Recht auf ein Schulgebäude und sie haben ein Recht darauf, zusammen zu bleiben.“

Miteinander ist bewusst gewollt

Die Angst der Elternvertreter, ihre Kinder könnten an den anderen Schulen gemobbt werden, relativiert die Stadt Weingarten. Kinder, die besonders gefördert werden müssen, sollen laut der Bildungspolitik des Landes künftig sogar in Regelschulen unterrichtet werden. Das Miteinander sei bewusst gewollt. Die Stadtverwaltung sagt: „Eine räumliche Nähe von SBBZ und Realschule ist, sofern die Jugendlichen von den Lehrern darauf vorbereitet werden, eine zu bewältigende und bereichernde Aufgabe.“