In Weingarten aufgewachsen und zur Schule gegangen, lebt der erfolgreiche Kinofilmregisseur Cyrill Boss seit über dreißig Jahren seinen Traum vom Film. Mit Serienhighlights wie dem „Der Pass“, oder der Parodie „Der Wixxer“, zählt er heute zu einem der gefragtesten Kinofilmregisseure Deutschlands. Im Oktober kommt sein jüngstes Werk „Hagen“ in Deutschland in die Kinos. Begonnen hat dabei alles mit einem jugendlichen „Italowestern“, gedreht mit Freunden im Wald bei Nessenreben.

Der Auswanderer: Geboren ist Boss in München. Als er zwei Jahre alt war, zog es seine Eltern wieder in die Heimat seines Vaters. Hier verbrachte der spätere Filmemacher eine „wahnsinnig schöne Kindheit und Jugend“, wie er sagt. Nach der Schulzeit am Gymnasium Weingarten zog es Boss jedoch erneut nach München. Am dortigen Max-Planck-Institut absolvierte er seinen Zivildienst.

Bis heute lebt Boss, mittlerweile mit Frau und Tochter, in der bayrischen Landeshauptstadt. Für seine Arbeit habe er „das große Privileg, die Welt zu sehen“. An vielen Orten in Europa durfte er bereits drehen. Für sein jüngstes Projekt, den Abenteuerfilm „Hagen“ (eine Teilinterpretation der Nibelungensage) sogar auf Island.

Die Karriere: Seit Kindheitstagen träumte Cyrill Boss davon, Filme zu machen.

Als Kind durfte ich nur selten an den Fernseher. Deshalb war es für mich jedes Mal etwas ganz Besonderes, einen Film zu schauen, so der 49-Jährige.

Schon mit acht oder neun Jahren nahm er seine ersten Hörspiele am Schnitttisch seines Vaters auf. Thema waren meist „irgendwelche Alpendramen“, erzählt er. „Ich bin mit meinen Eltern viel in Österreich gewesen. Die Berge haben mich schon immer begeistert und meine Fantasie angeregt.“

Ob er damals schon ahnte, dass sein bislang größter Erfolg ein eben solches Alpendrama werden würde? In den vergangenen sechs Jahren drehte Boss die achtteilige Krimiserie „Der Pass“ im deutsch-österreichischen Grenzgebiet nahe der Zugspitze. Auf mehr als ein Jahr Drehbuchschreiben folgten 81 Drehtage am Set. Ein Mammutprojekt, das er gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Phillipp Stennert stemmte.

Dabei hatte nicht alles gleich mit den großen Produktionen begonnen. Mit 24 bekam Boss einen Platz in der Filmhochschule in Ludwigsburg. „Einer der glücklichsten Tage meines Lebens“, wie er sagt. Früh suchte er den Kontakt zu Produzenten und arbeitete parallel zur Uni an Drehbüchern, Sitcoms oder kleineren Parodien. Den Durchbruch schaffte Boss 2004 mit der Krimi-Komödie „Der Wixxer“. An der Seite von Oliver Welke und Bastian Pastewka wurde Boss dabei erstmals einem größeren Publikum bekannt. Von da an kamen immer mehr Aufträge. „Ich wollte immer schon das große, atmosphärische Kino machen. Das ist es, was mich begeistert.“

Das Heute: Großes Kino will der 49-Jährige auch mit seinem jüngsten Werk den Zuschauern bieten. Ende Oktober kommt der Fantasy-Epos „Hagen“ in Deutschland in die Kinos. Mehr als ein Jahr hat Boss zusammen mit Stennert an der Neuinterpretation der Nibelungensage geschrieben.

Hagen von Tronje, im Orginal ein hinterlistiger Krieger, avanciert in Boss’ und Stennerts Version zum Titelhelden. 113 Drehtage hat Boss für das Epos auf Island verbracht. Für seine Arbeit war der Regisseur schon in ganz Europa unterwegs. „Ein Privileg“, wie er sagt. Auch die Mischung aus Drehbuchschreiben „im stillen Kämmerlein“ und dem „getakteten und mitunter sehr stressigen Drehalltag am Set“ macht die Arbeit für ihn so besonders.

Bevor ein Film gedreht werden kann, muss Boss die Schauspieler casten, die passenden Drehorte wählen und viel proben. Die Drehtage selbst sind für die Produzenten teuer. „Da muss dann alles sitzen. Und wir versuchen unter großem Zeitdruck, kreative Höchstleistung zu bringen“, so der 49-Jährige. „Danach bist du meist auch körperlich echt durch.“ Um abzuschalten, geht Boss gerne mit seiner Frau und seiner Tochter in die nahegelegenen Berge. „Dort komme ich zur Ruhe.“

Allzu lange sind Boss’ Pausen aber meist nicht: „Ich weiß natürlich, dass der Film noch nicht fertig ist. Nach dem Dreh kommt die Postproduktion, also das Zusammenfügen aller Einzelteile zu einem harmonischen Gesamtwerk“, erzählt er.

Die Beziehung zu Weingarten: Noch immer fühlt sich Boss Weingarten verbunden. „Mein Vater lebt hier und auch meine Oma.“ Vor allem aber verbindet Boss Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend mit Weingarten. Sehr gut wisse er zum Beispiel noch, wie er mit einigen Freunden im Wald bei Nessenreben Cowboy spielte und daraus seinen ersten „Italowestern“ drehte. „Da waren wir etwa 13 oder 14 Jahre alt. Als ich mir die Filmaufnahmen aber ansah, war ich regelrecht enttäuscht. Ich hatte das große Kino erwartet, musste aber feststellen, dass das Ganze eher einem schlechten Kasperltheater glich.“

Der Wunsch: Wichtig sei es ihm, „Projekte zu machen, die mir aus dem Herzen sprechen.“ Auch schaue er nicht allzu weit in die Zukunft und versuche so gut es gehe „im Augenblick“ zu leben. Sein Standing in der Branche erlaube ihm beides.