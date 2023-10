Die Stadt Weingarten wird sich vermutlich ein Fahrzeug für rund 185.000 Euro kaufen. Es wird sich lohnen, denn es handelt sich um ein Geschwindigkeitsmessfahrzeug, sprich, ein Fahrzeug mit eingebautem Blitzer.

Der diensthabende weiße VW Bus T4 hat stattliche 25 Jahre auf dem Buckel und mehr als nur ein Wehwehchen. Man fragt die Stadt gar, „mit welchem Stinker“ sie da unterwegs sei. Noch ist die Entscheidung zur Neuanschaffung aber nicht gefallen. Der Gemeinderat hat noch ein paar Fragen, die beantwortet werden wollen. Im Jahr 2022 sind in Weingarten insgesamt 17.273 Menschen geblitzt worden.

Es herrschen 50 Grad im Sommer im Bus

Der weiße Bus ist nicht nur hier und da notdürftig geflickt, er verstößt auch gegen den Arbeitsschutz. Das sagt Daniel Singer, Mitarbeiter im Sachgebiet allgemeiner Verkehr in Weingarten. So besitze der Bus keine Klimaanlage, wodurch an heißen Sommertagen bis zu 50 Grad im Innern herrschen. Dafür gibt es im Winter keine dauerhaft nutzbare Standheizung. Draußen sei es dann also nicht merklich kühler als im Auto.

Zudem sei das Fahrzeug mittlerweile sehr reparaturanfällig, so würde es immer wieder Öl verlieren und der Verschleiß sei deutlich sichtbar. „Für das bisherige Messsystem gibt es immer weniger Ersatzteile“, fügt Singer hinzu. Da der Bus vier Tage die Woche im Einsatz ist, bedeute jeder Aufenthalt in der Werkstatt einen verlorenen Messtag.

Bei einem Geschwindigkeitsmessfahrzeug sieht die Stadt auch Vorteile gegenüber einem Blitzer-Anhänger. Mit dem Fahrzeug seien beispielsweise Messungen auf beiden Straßenseiten möglich, und das sei im Weingartener Stadtgebiet wichtig, denn oft könne man einen Blitzer aus Platzgründen nur auf einer Seite aufstellen. Ein Blitzer-Anhänger kann auch nicht von hinten messen, die Einrichtung im Opa-VW Bus T4 aber schon. So können auch zu schnelle Motorradfahrer sanktioniert werden. Mehrmals am Tag ist der Wechsel der Messstelle möglich und zudem sei der Bus weniger auffällig als der klobige Blitzer-Anhänger.

Rat will einen Elektro-Antrieb prüfen lassen

Laut Daniel Singer sei die Stadt auch schon gefragt worden, „mit welchem Stinker“ ‐ im Sinne des Umweltschutzes ‐ die Stadt eigentlich unterwegs sei. Das alles führe zu einem klaren Fazit:

Das marode Fahrzeug sollte schnellstmöglich ersetzt werden und in diesem Zuge mit einer neuen Generation an Messtechnik ausgestattet werden. Daniel Singer

Bis zu zehn Monate dauere allein die Lieferzeit eines neuen Fahrzeugs.

Trotz allem stellten die Freien Wähler den Antrag für einen Prüfauftrag. Sie wollten wissen, ob ein Auto mit Elektro-Antrieb eine Alternative sei. Genauso könnten nachhaltige Technologien eingebaut werden. In der Sitzungsvorlage heißt es, das Fahrzeug müsse über einen Verbrennungsmotor verfügen. Der Antrag bekam die knappe Mehrheit im Gemeinderat, sodass die Stadt bis zur nächsten Sitzung alle Punkte prüfen muss.

Rund 200.000 Euro nimmt die Stadt jährlich über fest installierte und mobile Blitzer ein, nach ein bis zwei Jahren hätte sich der Bus-Kauf also bezahlt gemacht. Im vergangenen Jahr wurden 7622 Fahrzeuge von mobilen Geräten geblitzt, 9651 von stationären. Normalerweise erwischen die mobilen Blitzer deutlich mehr Schnellfahrer, 2022 hatte ein umstrittener stationärer Blitzer an einer Baustelle in der Ravensburger Straße allerdings allein 6937 Fahrer gemessen.

Das ist auch der Grund, weshalb die Ravensburger Straße diejenige war, an der die meisten Geschwindigkeitsübertretungen aufgezeichnet wurden. In den meisten anderen Jahren nimmt den Platz die Niederbieger Straße ein, denn dort stehen auf beiden Seiten Blitzer.

Bis zu 40 Kilometer pro Stunde zu schnell

Die anderen festen Geräte befinden sich in der Waldseer Straße und der Wolfegger Straße stadteinwärts. Es sind allerdings nicht alle Blitzer gleichzeitig scharf, laut der Stadtverwaltung wird abgewechselt.

Die schnellsten Autofahrer 2022 überschritten das erlaubte Tempo übrigens mit bis zu 50 Stundenkilometern. Sabine Weisel, Sprecherin der Stadt Weingarten, sagt: „Wir gehen allerdings davon aus, dass es sich hierbei um Rettungsfahrzeuge gehandelt hat.“ Die zehn Fahrer, die zwischen 31 und 40 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren sind, dürften sich dagegen über ein saftiges Bußgeld freuen. Die meisten Verstöße lägen aber bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von zwischen sechs und zehn Stundenkilometern.

Angefochten werden die Bilder der Blitzer in der Regel in weniger als zehn Prozent der Fälle. Die Fotos seien heute so gut, dass es kaum Unklarheiten gebe. Weisel betont, dass es bei der Verkehrsüberwachung nicht um Einnahmen für den städtischen Haushalt gehe, sondern um die Sicherheit und Ordnung der örtlichen Verkehrsteilnehmer.

Man könne auch nicht einfach irgendwo einen Blitzer aufstellen. Es müsse sich unter anderem um eine Straße handeln, in der die Geschwindigkeit nachweislich häufig überschritten wird.