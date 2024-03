Weingartener Band kommt zum Heimspiel in die Linse

Die sechs Musiker von „Zimt & Zorn“, die in Weingarten zueinander fanden, spielen am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr wieder eine Show in der Linse. Den Abend eröffnet die befreundete Karlsruher Band „Whitepaper“. An diesem Konzertabend werden Emotionen, Geschichten, Tanz und Antrieb im Zentrum stehen, heißt es in der Ankündigung. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.kulturzentrum-linse.de/live für 14 Euro (ermäßigt zwölf Euro) sowie für 17 Euro (ermäßigt 15 Euro) an der Abendkasse.