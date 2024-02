Die Stadtverwaltung schlägt drei Straßen in Weingarten vor, in denen Autos nur noch mit Tempo 30 nachts, teilweise auch tags fahren sollen.

Hintergrund ist der Lärmaktionsplan, der zeigt, dass mehr als 1000 Bürger nachts und rund 500 tagsüber mit einer so hohen Lärmbelastung leben, dass ihre Gesundheit gefährdet ist. Eine andere Maßnahme wurde von der Stadtverwaltung sogar schon umgesetzt.

60 Dezibel in der Nacht sind zu laut

Besonders in diesen Straßenabschnitten ist es laut: in der Niederbieger Straße im Bereich des westlichen Ortseingangs (Ortliebs), in der Schussenstraße zwischen Gartenstraße und Waldseer Straße, in der Konrad-Huber-Straße und der St.-Longinus-Straße zwischen der Johann-von-Schnitzer-Straße und Gerbersteig sowie der in der Ravensburger- und Waldseer Straße zwischen der Syrlin- und Niederbieger Straße.

Nach Angaben der Lärmaktionsplanung des Verkehrsministeriums ist die Gesundheit der Anwohner gefährdet, wenn der Lärmpegel bei mehr als 70 Dezibel (dB) am Tag und mehr als 60 dB in der Nacht liegt. Der sogenannte gesundheitskritische Bereich beginnt aber schon früher. Davon sind einige Bürger an den genannten Straßen betroffen.

Die Stadtverwaltung hat Möglichkeiten zusammengetragen, wie die Lage hier entspannt werden kann. Vornehmlich durch Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Nacht. Für die Niederbieger Straße gibt es allerdings eine andere Lösung und die wurde auch schon umgesetzt.

Das Ortsschild wurde um rund 350 Meter nach Norden versetzt, sodass nun auch das letzte Haus noch zur 50er-, statt zur 70er-Zone zählt.

Bustaktungen würden sich auch verändern

Für die Schussenstraße zwischen Gartenstraße und Waldseer Straße schlägt die Stadtverwaltung auf 170 Metern ein Tempo von 30 km/h nachts vor, was einen Fahrzeitverlust von acht Sekunden zur Folge hätte.

Das gleiche wird in der Konrad-Huber-Straße und der St.-Longinus-Straße auf 450 Metern empfohlen. Besonders nachts sei die Lärmbelastung an dieser Stelle sehr hoch.

Mit den Maßnahmen würden alle 53 Anwohner, deren Gesundheit momentan gefährdet ist, aus dem Bereich herauskommen. Der Zeitverlust beim Autofahren: etwa 22 Sekunden.

Die Stadtverwaltung glaubt nicht, dass die Autofahrer auf andere Strecken ausweichen würden, da diese Straßen häufig schon in einer 30er-Zone liegen und am Straßenrand auch geparkt wird, wodurch der Fahrer nicht schneller vorankommt.

Ein Problem liegt allerdings bei den Buslinien, deren Taktung sich durch eine Geschwindigkeitsreduzierung ebenfalls verändern würde.

Verkehr könnte sich auf andere Straßen verlagern

Eine Abstimmung mit den Busbetrieben wäre also unumgänglich - auch, wenn Tempo 30 nachts in der Ravensburger- und Waldseer Straße zwischen der Syrlin- und Niederbieger Straße auf 1,9 Kilometern wie vorgeschlagen umgesetzt werden würde.

An dieser Stelle ist laut Schalltech die Gesundheit von mehr als 500 Menschen aufgrund des Verkehrslärms betroffen. Nachts sogar von mehr als 900. Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, „später“ (wann das sein könnte, ist völlig offen) auch ganztags auf Tempo 30 umzustellen.

Der Zeitverlust für Autofahrer läge bei eineinhalb Minuten. Der Verkehr könnte sich auf andere Straßen verlagern, etwa auf die Hähnlehof- und Abt-Hyller-Straße. Sollte das so kommen, würde die Stadt eingreifen. Betroffen wären zudem zwei Stadtbusse - und damit auch die Stadt Ravensburg - sowie fünf Überlandbusse.

Lauter verschiedene Tempo-Zonen

Markus Brunnbauer, Fraktionsvorsitzender der CDU, hält nicht viel von den Maßnahmen, denn sie würden dazu führen, dass auf ein und derselben Straße mal ein Tempo von 50 und mal eins von 30 km/h gelten würde.

Abgesehen davon sei die Ravensburger- und Waldseer Straße eine Hauptader. Brunnbauer: „Die Hauptstraße zur langsamsten Straße zu machen, ergibt für mich keinen Sinn. Nichts würde dann mehr fließen. Da kann man gleich in der ganzen Stadt Tempo 30 umsetzen.“

Teilweise bleibt Tempo 50

Herminde Städele (Grüne) würde Tempo 30 hingegen begrüßen. „Lärm macht krank“, sagt sie. Doris Spieß (SPD) und Dietmar Straub (CDU) kritisieren den „Flickenteppich“ an verschiedenen Geschwindigkeiten in der Stadt.

Sollte Tempo 30 nachts in der Schussenstraße sowie in der Konrad-Huber-Straße und der St.-Longinus-Straße kommen, dann läge dazwischen eine Strecke von etwa 400 Metern, auf der nach wie vor Tempo 50 gilt. Das ist der Lückenschluss.

Der ist auch nicht zu ändern, bedauert die Stadtverwaltung. Das Gesetz erlaubt es nicht, denn nur auf Strecken mit Lärmschwerpunkten dürfen Maßnahmen wie eine Geschwindigkeitsreduzierung umgesetzt werden. Die Lücke würde also erst einmal bleiben. Über den Rest muss der Gemeinderat noch entscheiden.