Weingarten widmet das Jahr der Jugendkultur

„Dein Jahr, Deine Kultur, Deine Bühne“ - unter diesem Motto ruft die Stadt Weingarten 2024 das Jahr der Jugendkultur - kurz JuKu24 - aus. Es soll die Jugend der Stadt sowie deren kulturelle Bedürfnisse und Interessen in den Fokus rücken. So heißt es in einer Pressemeldung der Stadt.

Es geht um jugendspezifische Veranstaltungen aus dem Bereich der Freizeitaktivitäten, Sport- und Bewegungsangebote, Kreativangebote, Musik- und Kulturveranstaltungen sowie Open-Airs. Das Alter der Zielgruppe liegt zwischen 14 und 24 Jahren.

Start ist die Eröffnung des Kick-Käfigs

Ein verwaltungsübergreifendes Team rund um die Projektverantwortliche Julia Bögelein, habe in den vergangenen Wochen und Monaten das Format zum Leben erweckt. Offizieller Start des JuKu24 ist die Eröffnung des Weingartener Kick-Käfigs am 20. April. Eine weitere Veranstaltung wird am 15. Juni stattfinden, wenn es rund um den Münsterplatz Musik- und Kulturperformances geben wird. „Neue Formate wie u.a. Fotografie- oder Malworkshops werden über das Jahr verteilt das Programm ergänzen“, schreibt die Stadt.

Im Vorfeld seien einzelne Zielgruppen angesprochen und nach ihren Ideen befragt worden, die bereits in die Konzeption mit eingeflossen seien. Das JuKu24 sei eine Einladung an alle, aktiv die Jugendkultur Weingartens mitzugestalten.

Influencer sollen Insta-Kanal der Jugendarbeit befüllen

Die Stadt sucht außerdem JuKu24 Kulturinfluencer, die zwischen 16 und 24 Jahre alt sein müssen. Sie sollen Kulturveranstaltungen besuchen und Beiträge, Reels und Storys zum Jahr der Jugendkultur 2024 für den Instagram-Account des Teams Jugendarbeit schneiden und erstellen.

Dafür bekommen die Influencer kostenlose Eintritte für das Jahr, Zugang zu Equipment, sowie Kost- und Getränkemarken und Backstage Zugang bei bestimmten Veranstaltungen und eine Ehrenamtsbescheinigung. Bewerben können sich Interessierte bis zum 22. Februar unter [email protected] oder [email protected] mit Kontakdaten, einer kurzen Beschreibung der Person und warum gerade sie der ideale Kulturinfluencer wäre.