Weingarten und Ravensburg sind auswärts gefordert

Sowohl beide Mannschaften des TV Weingarten als auch der TSB Ravensburg müssen an diesem Wochenende in der Handball-Bezirksliga auswärts ran. Die TVW-Teams spielen am Sonntag in Österreich, die Rams in der harzfreien Halle bei der SG Ulm & Wiblingen.

Frauen-Bezirksliga

Bregenz Handball ‐ TV Weingarten (So., 14 Uhr). ‐ Das klare Ziel der Weingartenerinnen sind zwei weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga. Bregenz steht bisher bei zwei Siegen und einer Niederlage. Der TVW hat bereits zwei Niederlagen zu verzeichnen. Den österreichischen Gegner sollte die Mannschaft der Trainer Stefanie Raaf/Stefan Franz also nicht unterschätzen. Vergangenen Sonntag gewann Bregenz in Lustenau mit 34:29. Weingarten möchte an den 22:16-Sieg gegen den HCL Vogt anknüpfen, weniger technische Fehler machen und mit zwei Punkten aus Österreich zurückkehren.

Bezirksliga

SG Ulm & Wiblingen ‐ TSB Ravensburg (Sa., 15.45 Uhr). ‐ Nach einer spielfreien Woche geht es für die Rams mit einer schweren Auswärtspartie weiter. Die Ravensburger um Trainer Manuel Kuttler, aktuell mit nur einem Erfolg aus fünf Saisonspielen, sind Tabellenvorletzter. Die SG Ulm & Wiblingen dagegen hat vier ihrer sechs Partien gewonnen und steht auf Rang vier. Spieler der Ulmer sind in dieser Saison immer für ein Spektakel gut. Immer warf die SG über 30 Tore, zweimal übertraf sie sogar die 40-Tore-Marke. Gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach kassierten die Ulmer zuletzt allerdings auch 46 Treffer. Kuttler stehen laut Mitteilung wegen privater Termine und Krankheiten nur ein kleiner Kader zur Verfügung.

TS Dornbirn ‐ TV Weingarten (So., 16 Uhr). ‐ Nach dem deutlichen Heimsieg gegen HRW Laupheim II geht es für Weingarten nach Österreich zur TS Dornbirn. Der Mitaufsteiger setzte sich vergangene Saison in der Relegation gegen die HSG-Langenargen-Tettnang durch und steht nach fünf Spielen auf Platz acht. Beeindruckend war der 34:23-Sieg gegen den Landesligaabsteiger Lehr. Daneben steht aber auch eine überraschend hohe 24:34-Niederlage in Ravensburg zu Buche. Vergangene Saison gewann der TVW beide Partien in der Bezirksklasse ‐ es waren laut Mitteilung aber knappe und spannende Spiele. Hinter Spielmacher Maximilian Schoch und Kreisläufer Sascha Schirmer stehen noch Fragezeichen, sicher fehlen werden Stefan Franz, Jannik Holzer, Lukas Hildebrand und Sven Gärtner. Mit einer Leistung wie gegen Laupheim sollten für Weingarten aber weitere Punkte drin sein.