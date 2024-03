Die größte noch freie Gewerbefläche Weingartens, „Welte Nord“ mit 3,3 Hektar, soll nicht über einen Makler vermarktet werden, sondern durch die Stadt selbst. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Am 30. September werden dem Rat die Interessenten mitgeteilt. Dann entscheide sich laut Stadtverwaltung, ob die Fläche weiter als Gesamtfläche oder in kleineren Grundstücken verkauft werden soll.

Zunächst soll die Verwaltung Vergabekriterien ausarbeiten. Die Wirtschaftsförderung Weingartens hat die Bedarfe der Unternehmen nach Gewerbeflächen im vergangenen Sommer abgefragt. Bis Jahresende hatten sich nur 19 Betriebe zurückgemeldet.

30 Unternehmen bekunden Interesse

Seit September wird „Welte Nord“ zudem auf der Flächendatenbank des Landes angeboten. Diese Flächendatenbank ist zentraler Bestandteil der Wirtschaftsförderung des Landes. Bislang lief diese Ausschreibung jedoch erfolglos.

Ein Blick auf die größten Gewerbeflächen in Weingarten: Welte-Nord, Argonnenstadion und Hähnlehofstraße. Sie müssen nach Meinung der Gemeinderäte schnellstmöglich entwickelt werden, auch, um Geld in die Stadtkasse zu spülen. (Foto: Alexis Albrecht )

Über verschiedene andere Kanäle haben sich bislang 30 Unternehmen gemeldet, die Interesse an einem Gewerbegrundstück in Weingarten haben, so die Wirtschaftsförderung. Einige benötigen Laden- oder Büroflächen. Es habe durchaus auch Firmen gegeben, die Interesse an der 3,3 Hektar-Fläche im Nordwesten Weingartens haben, doch nicht an der gesamten Fläche. Ausländische Unternehmen wiederum seien auf der Suche nach deutlich größeren Flächen.

Interessenten müssen auch etwas bieten

Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass in einer Flächenaufteilung von „Welte Nord“ Chancen für regionale Betriebe stecken, die Raum brauchen, um sich zu entwickeln. „Fehlen diese Entwicklungsmöglichkeiten, werden Unternehmen woanders ihre Chance nutzen und abwandern, sodass sowohl finanzielle Nachteile als auch Schwierigkeiten in der Nachnutzung zu erwarten sind“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Aber auch die Stadt habe Ansprüche an Unternehmen, die in sich in Weingarten niederlassen oder vergrößern wollen. Sie müssen Nachweise in Sachen Arbeits- und Ausbildungsplätze, Wirtschaftlichkeit, soziale, ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit, Ortsverbundenheit und Innovationsgrad oder Zugehörigkeit zu einem hochschulrelevanten Bereich erbringen.