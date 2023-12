Weingarten siegt gegen Lustenau im Doppelpack

Zweimal hieß es am Wochenende: TV Weingarten gegen HC Lustenau. Beide Spiele in der Handball-Bezirksliga gewann der TV Weingarten. Die TVW-Frauen bleiben dadurch Spitzenreiter, die Männer blieben ein weiteres Mal zu Hause in der Großsporthalle ungeschlagen.

Frauen-Bezirksliga: TV Weingarten - HC Lustenau 28:21 (12:12)

Mit einem weiteren Heimsieg haben sich die Handballerinnen des TV Weingarten in die Weihnachts- und Neujahrspause verabschiedet. Durch den dritten Sieg in Folge behauptete der TVW die Tabellenführung in der Bezirksliga. Zu Beginn sahen die Zuschauer in der Großsporthalle ein ausgeglichenes Spiel. Durch unkonzentrierte Abschlüsse und mangelhafte Passqualität schaffte es der TVW nicht, sich abzusetzen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich Weingarten noch schwer. Mit einem 4:0-Lauf zwischen der 45. und 48. Minute setzte sich der TVW dann auf 21:17 ab. Nach einer Lustenauer Auszeit ließ der TVW aber wieder etwas nach und Jennifer Reiter sorgte für das 21:21. TVW-Trainer Stefan Franz nahm eine letzte Auszeit - und die zeigte Wirkung. Vorne trafen seine Spielerinnen noch siebenmal, hinten ließen sie keinen Gegentreffer mehr zu und gewannen mit 28:21. Nun hat die Weingartener Mannschaft sieben Wochen Zeit, sich auf die Rückrunde vorzubereiten, um im neuen Jahr wieder gestärkt anzugreifen. Weiter geht es für Weingarten erst am 27. Januar bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach.

TVW: Heidt, Springer; Kübler (8), Frankenhauser (6), Zimmermann (6), Koltan (3), T. Datz (2), Baumgart (2), Werner (1), G. Haider, Kiner, Wistuba.

Bezirksliga: TV Weingarten - HC Lustenau 36:33 (20:18)

Die Weingartener Handballer haben ihre Heimserie ausgebaut und stehen als Aufsteiger auf Tabellenplatz fünf. Seit Mitte der vergangenen Saison ist der TVW um das Trainergespann Stefan Glatzer/Jens Kühl nun zu Hause in der Großsporthalle ungeschlagen. Der Sieg gegen Lustenau war jedoch ein hartes Stück Arbeit. Der Angriff des TVW funktionierte von Beginn an gut, in der Abwehr bekam die Mannschaft allerdings zunächst keinen Zugriff auf die Gäste um Topscorer Mikail Yildiz. Bis zur Pause setzte sich Weingarten dennoch leicht ab (20:18).

Die Führung hielt jedoch nicht lange und es entwickelte sich erneut ein offener Schlagabtausch. In dieser Phase war es oft Sven Gärtner (neun Tore), der beim TVW überzeugen konnte. In der 44. Minute lagen die Gastgeber aber mit 25:27 zurück - doch dann begann eine ganz starke Phase der Gastgeber. In der 55. Minute stand es 34:29, und diese Führung ließ sich Weingarten nicht mehr nehmen. Mit zwei Treffern in der Schlussminute kam Lustenau nur noch auf 33:36 heran. Nun steht für den TVW noch eine Aufgabe in der Hinrunde an. Am kommenden Samstag (20 Uhr) treten Spielmacher Maximilian Schoch und seine Mannschaftskollegen beim Tabellenzweiten BW Feldkirch in Vorarlberg an.

TVW: Baur, Nuffer; Gärtner (9), Schoch (5/2), Zülke (5), Felcini (5), Kalb (4), Schirmer (4), Stieger (2), Liebke (1), Kiner (1), Hildebrand, Werges, Eitel.