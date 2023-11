Seit dem 25. November bis zum 10. Dezember wird das Weingartener Rathaus mit orangefarbenem Licht angestrahlt. Das ist auf die Kampagne „Orange the World“ zurückzuführen, die schon zum vierten Mal weltweit stattfindet, auch im Landkreis Ravensburg. Außerdem werden orange Fahnen gehisst, in Weingarten am Rathaus und am Kultur- und Kongresszentrum.

Die Stadt will genau wie der ganze Landkreis darauf aufmerksam machen, dass jede vierte Frau geschlechtsspezifische Gewalt erlebt. „Wir möchten mit den ,Orange Days’ Mut machen, sich zu trauen, Hilfe zu holen, oder zu helfen“, heißt es vonseiten des Landkreises.

Weltweit würden Menschen, Organisationen, Städte und Unternehmen durch die Farbe Orange ihre Solidarität und die Nulltoleranz gegen Gewalt an Frauen zeigen.