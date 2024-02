Das Toilettendrama in Weingarten hat nach einem leidenschaftlichen Diskurs im Technischen Ausschuss ein Ende gefunden. Der künftige Pavillon am Schlössle wurde zunächst ohne zusätzliche Toilette geplant, um Kosten zu sparen. Denn: Im Schlössle gibt es ja schon eine in die Jahre gekommene Toilettenanlage.

Das kam bei vielen Gemeinderäten trotzdem nicht gut an. Deshalb wird die Stadt nun ein bereits bestehendes Toilettengebäude neben dem Pavillon für rund 110.000 Euro dämmen und eine zusätzliche barrierefreie Toilette einrichten.

Die Toiletten-Varianten

Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld drei Toiletten-Varianten geprüft:

1. Es gibt im Innenhof des Schlössle und damit auch beim Pavillon, der daneben entstehen soll, bereits ein Toilettengebäude. Das kann aber nur im Sommer genutzt werden, weil es nicht wärmegedämmt ist und die Leitungen einfrieren könnten. Die Hälfte des Gebäudes wird derzeit als Lagerraum genutzt und könnte zu einer barrierefreien Toliette umgebaut werden. Gleichzeitig könnte das Gebäude dann gedämmt und beheizt werden. Und: Mit einem Euroschlüssel (ein Schlüssel, mit dem gehandicapte Menschen Toiletten selbstständig und kostenlos nutzen können) könnte die sanitäre Einrichtung das ganze Jahr als öffentliches Klo für jedermann genutzt werden. Kosten: 110.000 Euro.

1b. In das eben erwähnte Toilettenhäuschen könnte eine Unisex-Behindertentoilette mit Dämmung eingebaut werden. Auch der Euroschlüssel wäre dabei. Die Damen- und Herrentoiletten wären aber weiterhin nur im Sommer nutzbar. Kosten: 65.000 Euro.

Toilette im Schlössle ist alt

2. Im Schlössle gibt es auch eine Toilettenanlage, allerdings entspricht die laut Stadtverwaltung nicht mehr den heutigen Standards einer behindertengerechten Toilette. Eine Vergrößerung sei knifflig, auch aus Sicht des Denkmalschutzes. Zudem würde die Stadt dafür Personal brauchen. Kosten: 35.000 Euro.

3. Im Pavillon-Neubau wird eine Toilette eingebaut. Das jedoch sei laut Stadtverwaltung deshalb schwierig, weil die Planungen schon weit fortgeschritten seien und sich das Projekt aus diesem Grund verzögern würde. Der Ausstellungs- oder Lagerraum im Pavillon würde sich zudem verringern. Kosten: 40.000 Euro.

Die Toiletten im Schlössle sind nicht gut, sagte Udo Mann (SPD), sie werden laut dem Schlössle-Leiter auch höchstens einmal im Jahr genutzt. Das könne man allerdings nicht als Grundlage nehmen, so die Stadtverwaltung, denn durch den Pavillon werde es deutlich mehr Veranstaltungen und damit auch mehr Bedarf an Toiletten geben.

Ein WC-Schild inmitten der Kunst

Für ältere und behinderte Menschen sei es unzumutbar, extra in ein Nebengebäude auf die Toilette zu gehen, fand Barbara Baur von den Grünen. Die Toilette gehöre daher in den Neubau. Dieser Meinung war auch Bernhard Oligmüller von den Bürgern für Weingarten. „Wir spielen eine Toilette gegen einen Lagerraum aus“, sagte zudem Doris Spieß, Fraktionsvorsitzende der SPD. Man könne schließlich ein Lager im Schlössle einrichten und im Pavillon stattdessen Platz für die Toilette schaffen.

Den Fans für das Klo im Neubau nahm Rainer Beck, Fachbereichsleiter Gesellschaft, Bildung und Soziales, den Wind aus den Segeln. Er sagte:

Der Pavillon wird bewusst als offener Raum gestaltet. Dann wäre inmitten der Kunstwerke ein WC-Schild. Wir halten das nicht für eine verträgliche Lösung. Rainer Beck

Zweiter Zugang zum Pavillon

Hermine Städele (Grüne) sieht das genauso. In dem Pavillon sähe jeder, wer auf die Toilette geht. Würde es sich beispielsweise um jemanden mit Krücken handeln „dann hätte ich keine Lust, wie mir etliche Leute dabei zugucken, wie ich versuche, mich humpelnd durch die Toilettentüre zu drücken“, sagte sie.

Stefan Bernhardt und Maximilian Habisreutinger von den Freien Wählern waren mit einer Lösung zur Stelle: ein Zugang in die Pavillon-Unisextoilette von außen - mit Rampe für Rollstuhlfahrer.

Für diese Version stellte Bernhardt dann auch einen Antrag, der allerdings unentschieden ausfiel und damit abgelehnt wurde. Letztlich stimmten acht Stadträte für die Variante 1, die die Stadtverwaltung von Beginn an vorgeschlagen hatte, und fünf dagegen. Es gab eine Enthaltung.

Der 170 Quadratmeter große Pavillon kostet rund 1,1 Millionen Euro, von denen die Stadt das meiste mit einer Erbschaft über 750.000 Euro bezahlen kann. Ende 2024 soll das rechteckige Gebäude mit seiner dunklen Holzfassade fertiggestellt sein. Der Rohbau ist für das Frühjahr geplant.