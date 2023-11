Anlässlich des Volkstrauertages ist auf dem Ehrenfriedhof am Kreuzberg in Weingarten der Gefallenen der beiden Weltkriege und der Opfer der Gewaltherrschaft gedacht worden (Foto: Heiss). Für den feierlichen Rahmen sorgte das Städtische Orchester.

Karin Maucher vom Sozialverband VdK schlug aber auch einen Bogen in die Gegenwart: „Mit Blick auf die Ukraine ist Krieg für uns so nah wie seit langem nicht mehr. Wir gedenken der Opfer und Leidenden in der Ukraine und bieten den Geflüchteten hier vor Ort unsere Hand. Bei all den Emotionen dürfen wir nicht vergessen, dass der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nicht vom gesamtem russischen Volk ausgeht, sondern von einer machthungrigen Elite.“ Maucher ging auch auf den Krieg in Israel und die Lage in Äthiopien ein.