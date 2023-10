Es gibt eine erste Größenordnung, was die Kosten der Sanierung von Hallen- und Freibad in Weingarten betrifft. Laut den Planungen handelt es sich um mindestens 13,6 Millionen Euro. Dazu kommen die Kosten für den Rückbau oder Umbau der Sauna, von der sich die Bürger endgültig verabschieden müssen. Die Stadt hofft auf eine Förderung für die Hallenbadsanierung von 75 Prozent. Im Freibad soll unter anderem ein Wasserspielplatz entstehen. Außerdem geht es um die erneute Erwärmung des Wassers mit regenerativen Energien und der Unterstützung aus der Bevölkerung.

Das Hallenbad

Etwa 7 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Sie soll Anfang 2025 beginnen und bis spätestens Anfang 2027 beendet sein. Solange bleibt das Bad geschlossen. Eine Sauna wird es danach nicht mehr geben. Das Land wird sich vermutlich ab 2025 durch eine Kooperation an den Sanierungskosten beteiligen. Dafür dürfen die Studenten der Pädagogischen Hochschule (PH) das Hallenbad für ihren Schwimmunterricht nutzen. Zudem könnte eine Förderung von bis zu 75 Prozent dafür sorgen, dass die finanzielle Belastung für die Stadt überschaubar bleibt. Der Förderantrag im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wurde bereits eingereicht, der Bund entscheidet im kommenden Jahr.

Die wichtigsten Maßnahmen

Das planende Unternehmen, mmp Diplomingenieure Architekten Uhldingen-Mühlhofen, hält eine Photovoltaikanlage auf dem Schwimmhallendach für vernünftig. Unter anderem die Lüftungsanlage müsse genauso wie die Sanitär- und Gebäudeleittechnik erneuert werden. Zum Wärmetauscher von 1973 sagte Architekt Tobias Müller in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Vielleicht hat das Deutsche Museum in München noch Interesse daran.“ Ebenfalls ausgetauscht werden müssen Heizung, Elektroinstallationen und Beleuchtung.

An den Duschen müsse so ziemlich alles saniert werden, von den Bodenfliesen bis zu den Decken. Glasfassaden und Fenster seien ebenfalls zum Großteil noch aus der Entstehungszeit des Bades und entsprächen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Die Architekten wollen außerdem den defekten Sonnenschutz erneuern lassen, den Eltern-Kind-Bereich modernisieren und die Holzdecke der Schwimmhalle ändern. Was aus dem jetzigen Saunabereich wird, ist nicht klar, vielleicht nutzt ihn die PH.

Das Freibad

Rund 6,6 Millionen Euro wird die Sanierung des Freibads kosten, das zeitweilig von einer kompletten Schließung bedroht war. Beginnen sollen die Arbeiten im Herbst 2025 und bis zum Sommeranfang 2028 andauern.

Unterstützung gibt es bereits. Für beide Bäder soll demnächst ein Förderverein gegründet werden. Die Gabriele-und-Heinrich-Grieshaber-Stiftung wird die nächsten beiden Jahre jeweils 100.000 Euro in das Freibad investieren. Wolfgang Habisreutinger möchte über ein Sponsoring durch Firmen und Privatpersonen erreichen, dass das Badewasser wieder mindestens 25 Grad warm wird (nachdem die Stadt seit der Saison 2022 aus Kostengründen nicht mehr mit Gas heizt). Ihm schwebt vor, das Freibad mit einer Solaranlage, Wärmepumpen und einer vergrößerten Absorberanlage zu erwärmen. Bürgermeister Alexander Geiger merkte jedoch an, dass für dieses Vorhaben die ganze existierende Technik angepasst werden müsse. „Wir brauchen Fachplaner, die ermitteln müssen, was es zu berücksichtigen gilt und der Gemeinderat muss die einzelnen Aufgaben, die daraus entstehen, vergeben“, sagte er.

Die wichtigsten Maßnahmen

Alle Beckenköpfe (der Teil des Beckens zwischen Beckenumgang und Wasserfläche) sowie ein Teil der Beckenfliesen des Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Sprungbeckens müssen erneuert werden. Das Gleiche gilt für die Durchschreitebecken.

Die Experten wollen den „deutlich ramponierten“ Eltern-/Kindbereich mit einem neuen Wasserspielplatz und neuem Sanitärgebäude aufwerten. Zudem soll die Tribüne am Sprungbecken komplett überarbeitet werden. „Die Tribünenanlage ist nicht verkehrssicher und müsste eigentlich gesperrt werden“, so Tobias Müller. Auf dem Flachdach über der Wärmehalle ‐ die ebenfalls renoviert werden muss ‐ und den Duschen könnte eine neue Aufenthaltsfläche eingerichtet werden. Zur Ergänzung des Freibadgeländes sollte eine Sonnenschutzanlage in Verbindung mit Photovoltaik-Segeln entstehen.

Meinung der Gemeinderäte

Die Gemeinderäte reagierten teilweise erstaunt über die Pläne. „Das soll ja ein richtiges Freizeitbad werden, das ist ja enorm“, sagte Markus Brunnbauer, Fraktionsvorsitzender der CDU. Grünen-Chef

Wenn ich das sehe, kommen mir 13,6 Millionen Euro wenig vor. Könnte es nicht sein, dass uns zwischendrin die Luft ausgeht? Claus Kessel

„Wir kriegen das gebacken“, sagte Alexander Geiger. Die teuren Unterhaltskosten würden durch die Sanierung „massiv sinken“. Oberbürgermeister Clemens Moll fügte hinzu, dass es zunächst um eine „Planung für die Schublade“ gehe. Sobald weitere Förderungen ausgeschrieben werden, könne der Antrag mit den Plänen sofort gestellt werden.