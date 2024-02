Weingarten muss EU-weit nach Kindergartenträger suchen

Ein rumänischer Träger, der die geplante Kindertagesstätte auf dem 14 Nothelfer-Areal in Weingarten führt? Rein theoretisch wäre das möglich. Denn sobald feststeht, dass der Kindergarten gebaut wird, muss sich die Stadt auf die Suche nach einem Träger machen - allerdings in der gesamten Europäischen Union (EU). So schreibt es ein Gesetz vor. Und das wird für die Stadt teuer.

Den Weingartener Gemeinderäten wäre ein lokaler Träger lieber. Doch von diesen hat laut Stadtverwaltung bislang nur einer Interesse gezeigt - und der stellt zwei wesentliche Bedingungen.

Kosten von mehr als 6 Millionen Euro über zehn Jahre

„Wir haben ja schon Träger, die bei uns tätig sind. Warum werden diese nicht aktiv?“, fragte Martin Winkler von der CDU in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Auch Horst Wiest von den Freien Wählern wollte wissen, ob eine EU-weite Ausschreibung in der Sache wirklich notwendig ist. Wenn letztlich ein Träger aus Rumänien oder einem anderen EU-Land den Zuschlag bekomme, „ist da gewährleistet, dass ein Kindergarten noch so sein wird, wie wir ihn kennen?“, fragte Wiest.

Doris Konya, Abteilungsleiterin Familie und Soziales, erklärte die Sachlage:

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, auszuschreiben. Doris Konya

Und das in der gesamten EU, weil es auch dazu eine Vorgabe gebe. Demnach müssten Soziale und Besondere Dienstleistungen aktuell EU-weit ausgeschrieben werden, wenn diese 750.000 Euro oder mehr kosten.

Die Stadt könne aber schon jetzt absehen, dass dieser Schwellenwert weit überschritten werde. Der Träger soll sich nämlich für mindestens zehn Jahre an den Standort binden. In diesem Zeitraum belaufen sich die Kosten für die angedachte Kita mit drei Gruppen zwischen 6,5 und 7,5 Millionen Euro, wie Doris Konya schätzte.

Weil die EU-weite Ausschreibung aber so komplex sei, müsse die Stadt eine Anwaltskanzlei beauftragen. Die Kanzlei bekommt laut Sitzungsvorlage ein Honorar von 230 Euro die Stunde.

Träger fordert Vier-Tage-Woche

Doris Konya hält es für abwegig, dass am Ende wirklich ein Träger aus einem anderen EU-Land in Betracht komme. Die Bewerber müssten der Stadt schließlich Erfahrungswerte aus Deutschland vorlegen und hiesige Qualifikationen nachweisen.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es schwer sein wird, einen Träger für den geplanten Kindergarten auf dem 14 Nothelfer-Areal zu finden. (Foto: Felix Kästle/dpa )

Lokale Träger könnten sich selbstverständlich auch auf die Ausschreibung bewerben. Doris Konya habe bereits Gespräche mit Kindergartenträgern in Weingarten geführt, darunter die Caritas und die Evangelische Kirche.

Die einzigen, die Interesse hätten, ist das DRK, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Doris Konya

Das DRK (Deutsche Rote Kreuz) fordere aufgrund von Personalmangel eine Vier-Tage-Woche von Montag bis Donnerstag und, dass die Stadt Betriebswohnungen zur Verfügung stelle.

Städtische Trägerschaft als letzter Ausweg

„Wenn es nur diese zwei Punkte sind, bin ich dafür, dass wir dieses Angebot annehmen“, sagte Markus Brunnbauer (CDU). Und bekommt Zuspruch von Horst Wiest:

Wenn viele Eltern eine Vier-Tage-Woche haben, wäre das haltbar. Horst Wiest

Alternativ könnte die Stadt selbst als Träger auftreten, lautete der Vorschlag des Stadtrats.

Doris Konya betonte, dass die Stadt aber an der Fünf-Tages-Woche festhalten möchte. „Ich hocke an der Quelle. Ich weiß, dass viele Eltern nicht mit einer Vier-Tages-Woche einverstanden wären.“ Eine erstmalige städtische Trägerschaft sei aus Sicht der Stadtverwaltung der letzte Ausweg.

Wenn wir niemanden finden, wird das irgendwann eine Alternative sein. Doris Konya

Der erste Schritt sei nun aber die Ausschreibung. Die soll spätestens im Frühjahr 2024 erfolgen. Es sie angedacht, dass der zukünftige Träger beim Bau und der Ausstattung der neuen Kindertagesstätte mit einbezogen werden kann. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorgehen zu.