Weingarten macht das Licht aus

Am 23. März gehen im Rahmen der sogenannten Earth Hour in Tausenden von Städten weltweit für eine Stunde die Lichter aus - auch in Weingarten. Wie die Stadt mitteilt, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an der nach eigenen Angaben weltweit größten Klimaschutzaktion teilzunehmen und das Licht auszumachen. Die Earth Hour ist eine Initiative des World Wide Fund For Nature und setzt sich für mehr Klimaschutz und einen lebendigen Planeten ein. Sie findet bereits zum achtzehnten Mal statt. Laut Mitteilung der Stadt Weingarten, wird die Beleuchtung auf dem Löwenplatz ausgeschaltet. Auch die Basilika wird nicht mehr angestrahlt.